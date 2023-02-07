Единственная дочь Эминема обручилась после 7-летних отношений: как выглядело скромное предложение руки и сердца

Единственная родная дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд и ее бойфренд Эван МакКлинток обручились после 7 лет с отношений. Парень сделал предложение своей 27-летней возлюбленной во время совместного отдыха 4 февраля, но она решила поделиться радостной новостью только сейчас.

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Эван МакКлинток сделал предложение без лишних глаз и помпезности. Фотографиями Хейли Джейд поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Обычный итог выходных. Люблю тебя", – написала новоиспеченная невеста.

На фото видна только пара, а кадры важного события для влюбленных сделал фотограф. МакКлинток сделал предложение своей избраннице в уединенном месте, что можно заметить на фото.

Он встал на одно колено и предложил любимой пожениться на пустой летней террасе одного из заведений. В свете гирлянд Хейли сказала ему заветное "да". После этого пара выпила шампанское.

Будущий зять Эминема подарил избраннице лаконичное обручальное кольцо с роскошным белым камнем. За 12 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и множество комментариев с поздравлениями.

Известно, что влюбленные встречаются с 2016 года, но не выносили свою личную жизнь на публику. Хейли Джейд редко делилась общими фото с любимым, не говоря уже о совместных интервью или комментариях прессе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь Эминема поделилась поразительным фото в бикини. Хейли позировала в ярком купальнике на яхте.

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