'Мы были в шоке': дизайнер образа Зеленского в Белом доме отреагировала на критику президента и предположила, почему его спросили о костюме

Модельер Эльвира Гасанова, работающая над стилем Владимира Зеленского, прокомментировала критику президента Украины во время его визита в Белый дом в США. В частности, она выразила удивление тем, что вопрос о костюме стал одной из тем обсуждения во время встречи с Дональдом Трампом.

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По словам Гасановой, в начале встречи Трамп отметил, что Зеленский в этот раз выглядит "наряднее". Она предположила, что выбор темного наряда сыграл свою роль в восприятии образа президента США. Об этом модельер рассказала в комментарии OBOZ.UA.

"Видела видео, когда президент только выходил из машины, и его встречал Трамп. И он сказал: "Ты сегодня выглядишь более нарядно. И я подумала, что прикольно, пожалуй, total black все-таки немного сработал в том, что пусть это неполноценный костюм, но он заметил, что сегодня Владимир Александрович выглядит наряднее. И это меня порадовало, потому что я подумала: "Отлично, значит, не будет с этим вопросов", – отметила Эльвира Гасанова.

Однако ситуация изменилась во время разговора в Белом доме, когда дискуссия приобрела острый характер. "Мы все были в шоке, и я думаю, что вопрос с костюмом – это просто была зацепка во время любой ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил очень кстати", – добавила она.

Напомним, что в Белом доме во время разговора с Владимиром Зеленским между ним и журналистом произошел спор насчет внешнего вида президента Украины. Пресса США цинично поинтересовалась, почему украинец не пришел на встречу в деловом костюме. На это Зеленский ответил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Гасанова также подчеркнула, что Зеленский четко объяснил свою позицию по костюму, ответив, что он обязательно появится в нем после завершения войны. По мнению дизайнера, такой месседж является частью демонстрации солидарности с украинским народом.

"Мне понятен месседж Владимира Александровича, тем более это не впервые. Этот месседж конечно не только от него, т.е. не он его придумал, уже в истории были такие случаи. Я понимаю, что он таким образом показывает свою солидарность с народом, поэтому не понятно, почему именно это и ничего другого не было важно для страны, которая говорит, что она наш партнер. Но мы видим, как дальше все развивается, и очень тяжело верить, что проблема именно в том, что Владимир Александрович пришел не в костюме", – обосновала модельер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин подколол Трампа из-за "костюма" Зеленского и показал красноречивое фото со встречи украинца с королем Великобритании Чарльзом III.

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