Претендентки на корону: с кем встречался принц Уильям, кроме Кейт Миддлтон. Фото

Яна Сончковская
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Принц Уильям крутил романы со многими девчонками
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Семейная идиллия принца Уильяма и Кейт Миддлтон является примером для миллионов семей во всем мире. Однако мало кто знает, что до помолвки с герцогиней Кембриджской у принца были десятки романов.

Наследники престола встречались с 2003 года и во время романа Уильям постоянно изменял Кейт. OBOZREVATEL рассказывает о бывших девушках главного претендента на Британский трон.

  • Роуз Фаркуар

Роуз Факуар участвовала в вокальном шоу.

Первый роман принца Уильяма произошел летом 2000 года, когда он окончил Итонский колледж. Роуз Факуар – дочь капитана команды из поло "Бофорт Хант" Йена Фаркуара. Спортсмен приближен к королевской семье. Принц был увлечен Роуз, однако она была не заинтересована в этом романе, потому что хотела стать звездой в США.

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Любимая Уильяма поступила в театральную школу Ли Страсберга в Нью-Йорке. Пара разошлась друзьями, Факуар даже была гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. В 2016 году бывшая Уильяма появилась на шоу The Voice, но она не прошла в следующий этап. Это не первый опыт работы Роуз в шоу-талантов, поскольку она появилась еще и в проекте BBC One 2006 года "How Do You Solve a Problem like Maria?"

  • Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв встречалась с принцем Уильямом.

Арабелла Масгрейв была второй любовью принца Уильяма. Влюбленные познакомились на вечеринке. Девушка была тогда начальницей департамента рекламы модного дома Gucci. Молодые люди вместе интересовались искусством. Арабелла – дочь майора Николаса Масгрейва, который был менеджером поло-клуба Cirencester Park, а Уильям любит играть в поло.

Роман закончился, когда принц поступил в Сент-Эндрюсский университет и увлекся новой девушкой. Арабелла вышла замуж за Джорджа Гальерса-Пратта из банковской династии Кайзеров в 2014 году. Их фото со свадьбы опубликованы в журнале Vogue.

  • Давина Дакворт-Чад

Давина Дакворт-Чад претендовала на сердце принца Уильяма.

Семья Давины Дакворт-Чад является крупными землевладельцами в Великобритании, а ее папа – лучший друг принца Чарльза. Поэтому все родственники сватали девушку Уильяму, но он был к ней холодным. Однако Давина была блондинкой, а светлые девушки всегда нравились принцу.

Они даже вместе путешествовали по Эгейскому морю в компании принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Пара развелась друзьями, а Давина вышла замуж за сына баронета Тома Барбера. Дакворт-Чад с мужем была приглашена на свадьбу бывшего.

  • Карли Месси-Берч

Карли Месси-Берч встречалась с Уильямом два месяца.

Карли Месси-Берч познакомилась с Уильямом в университете Сент-Эндрюси. Родители Карли владели фермой и кемпингом в Девоне. В 2003 году молодые люди начали встречаться, но скрывали информацию об отношениях от окружающих.

Их роман оказался коротким и длился всего два месяца. Влюбленные разошлись, потому что принц постоянно гулял с другими девушками и писал письма бывшим.

  • Оливия Хант

Оливия Хант вышла замуж за юриста.

Оливия Хант была дочерью известного лондонского врача, поэтому о романе между девушкой и принцем в студенческом городке Сент-Сальвадор быстро стало известно всем. Однако в университете произошел показ мод, на котором дефилировала студентка Кейт Миддлтон.

Тогда Уильям обратил внимание на девушку и интерес к Оливии утих. Девушка не хотела быть в любовном треугольнике, к которому привык принц, потому решила завершить отношения. Бывшие до сих пор дружат. В 2016 году Оливия вышла замуж за Николаса Уилкинсона, которого называют "горячим юристом Британии".

  • Джекка Крэйг

Джекка Крэйг была конкуренткой Кейт Миддлтон.

Роман Уильяма с Джеккой Крэйг продолжался параллельно с Кейт Миддлтон. В университетские годы принц был очень ветреным и искал утешение в объятиях других женщин. Принц Чарльз и 16-летний Уильям прилетели в Африку, чтобы навестить заповедник, которым владел отец Джекки. Девушка впоследствии тоже училась в Сент-Эндрюсском университете, где старые знакомые встретились.

Джекка была достойной пассией для Уильяма, а принц был настроен серьезно, что очень огорчало Миддлтон. Однако Крэйг заявила, что не хочет королевской жизни и будет жить вдали от цивилизации. Именно поэтому принц вернулся в Кейт.

  • Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп

Изабелла Анструтер-Гоф-Калторп – одна из самых аристократичных подружек принца Уильяма

Роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон начался в 2003 году, но в годы студенческой жизни юный принц был бабником. Одной из пассий была дворянка Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Герцог никак не мог определиться, кто же из двух девушек ему больше нравится – блондинка Изабелла или шатенка Кэтрин.

Мидлтон знала об изменах Уильяма, но упорно ждала. Были трудные периоды, когда Кейт с принцем даже расставались. Однажды Кэтрин поставила будущего короля перед выбором, однако Изабелла сама его покинула, предпочтя более выгодную для себя партию.

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