Претендентки на корону: с кем встречался принц Уильям, кроме Кейт Миддлтон. Фото

Семейная идиллия принца Уильяма и Кейт Миддлтон является примером для миллионов семей во всем мире. Однако мало кто знает, что до помолвки с герцогиней Кембриджской у принца были десятки романов.

Наследники престола встречались с 2003 года и во время романа Уильям постоянно изменял Кейт. OBOZREVATEL рассказывает о бывших девушках главного претендента на Британский трон.

Роуз Фаркуар

Первый роман принца Уильяма произошел летом 2000 года, когда он окончил Итонский колледж. Роуз Факуар – дочь капитана команды из поло "Бофорт Хант" Йена Фаркуара. Спортсмен приближен к королевской семье. Принц был увлечен Роуз, однако она была не заинтересована в этом романе, потому что хотела стать звездой в США.

Видео дня

Любимая Уильяма поступила в театральную школу Ли Страсберга в Нью-Йорке. Пара разошлась друзьями, Факуар даже была гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. В 2016 году бывшая Уильяма появилась на шоу The Voice, но она не прошла в следующий этап. Это не первый опыт работы Роуз в шоу-талантов, поскольку она появилась еще и в проекте BBC One 2006 года "How Do You Solve a Problem like Maria?"

Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв была второй любовью принца Уильяма. Влюбленные познакомились на вечеринке. Девушка была тогда начальницей департамента рекламы модного дома Gucci. Молодые люди вместе интересовались искусством. Арабелла – дочь майора Николаса Масгрейва, который был менеджером поло-клуба Cirencester Park, а Уильям любит играть в поло.

Роман закончился, когда принц поступил в Сент-Эндрюсский университет и увлекся новой девушкой. Арабелла вышла замуж за Джорджа Гальерса-Пратта из банковской династии Кайзеров в 2014 году. Их фото со свадьбы опубликованы в журнале Vogue.

Давина Дакворт-Чад

Семья Давины Дакворт-Чад является крупными землевладельцами в Великобритании, а ее папа – лучший друг принца Чарльза. Поэтому все родственники сватали девушку Уильяму, но он был к ней холодным. Однако Давина была блондинкой, а светлые девушки всегда нравились принцу.

Они даже вместе путешествовали по Эгейскому морю в компании принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Пара развелась друзьями, а Давина вышла замуж за сына баронета Тома Барбера. Дакворт-Чад с мужем была приглашена на свадьбу бывшего.

Карли Месси-Берч

Карли Месси-Берч познакомилась с Уильямом в университете Сент-Эндрюси. Родители Карли владели фермой и кемпингом в Девоне. В 2003 году молодые люди начали встречаться, но скрывали информацию об отношениях от окружающих.

Их роман оказался коротким и длился всего два месяца. Влюбленные разошлись, потому что принц постоянно гулял с другими девушками и писал письма бывшим.

Оливия Хант

Оливия Хант была дочерью известного лондонского врача, поэтому о романе между девушкой и принцем в студенческом городке Сент-Сальвадор быстро стало известно всем. Однако в университете произошел показ мод, на котором дефилировала студентка Кейт Миддлтон.

Тогда Уильям обратил внимание на девушку и интерес к Оливии утих. Девушка не хотела быть в любовном треугольнике, к которому привык принц, потому решила завершить отношения. Бывшие до сих пор дружат. В 2016 году Оливия вышла замуж за Николаса Уилкинсона, которого называют "горячим юристом Британии".

Джекка Крэйг

Роман Уильяма с Джеккой Крэйг продолжался параллельно с Кейт Миддлтон. В университетские годы принц был очень ветреным и искал утешение в объятиях других женщин. Принц Чарльз и 16-летний Уильям прилетели в Африку, чтобы навестить заповедник, которым владел отец Джекки. Девушка впоследствии тоже училась в Сент-Эндрюсском университете, где старые знакомые встретились.

Джекка была достойной пассией для Уильяма, а принц был настроен серьезно, что очень огорчало Миддлтон. Однако Крэйг заявила, что не хочет королевской жизни и будет жить вдали от цивилизации. Именно поэтому принц вернулся в Кейт.

Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп

Роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон начался в 2003 году, но в годы студенческой жизни юный принц был бабником. Одной из пассий была дворянка Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Герцог никак не мог определиться, кто же из двух девушек ему больше нравится – блондинка Изабелла или шатенка Кэтрин.

Мидлтон знала об изменах Уильяма, но упорно ждала. Были трудные периоды, когда Кейт с принцем даже расставались. Однажды Кэтрин поставила будущего короля перед выбором, однако Изабелла сама его покинула, предпочтя более выгодную для себя партию.

Раньше OBOZREVATEL показывал: