12 фото, которые заставят каждого тосковать по детству

Старые фото возвращают нас в дни, когда в каждом доме на стенах были ковры, на праздники доставали стол-книжку, а модные вещи покупались не в бутиках, а на барахолке. Те годы были нелегкими, но воспоминания о них греют душу.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые напомнят вам о предметах до боли знакомых всем, чье детство и молодость пришлись на лихие 90-е и начало 2000-х.

Чтобы сэкономить батарейки для плеера, кассеты перематывали вручную с помощью подручных материалов. Современные дети вряд ли догадаются, как могут быть связаны аудиокассета и обычный карандаш.

Магнитофон с кассетами, где вручную перематывали музыку карандашом.

Были времена, когда люди не знали, что такое компьютер. Не было ни сенсорных телефонов, ни планшетов. Самым крутым гаджетом того времени был тетрис, где было несколько игр, которые до сих пор помнят все.

Тетрис представляет собой головоломку, построенную на использовании геометрических фигур

Чтобы сделать вкусный бутерброд вам нужен ломтик хлеба, который надо намазать маслом или сметаной и посыпать солью или сахаром.

Сэндвич родом из украинского детства.

Большинство фотографий засвечивалось, а пленка заканчивалась в самый ответственный момент. Удачные кадры выбирала вся семья, потом их вкладывали в семейный альбом, а не в папках на компьютере.

Фотоаппарат на пленке, на нем можно было сделать чуть больше 10 кадров.

Все друзья и родственники, у которых появлялся домашний телефон были записаны в телефонную книгу. Порядок записи номеров иногда сбивался и приходилось искать номера часами.

Телефонная книга с номерами родственников, экстренных служб и справок была в каждом доме.

Семечки, купленные у бабушки – самая популярная дворовая вкусность.

Жареные семечки от милой бабушки на рынке – самые вкусные. Pikabu/BAJANNN

Журналы с наклейками – лучший подарок на праздник.

Раскраски с наклейками – тренд 2000-х. Pikabu/KOT268

Резиночки – детская игра, которая заключается в прыжках через узкую двойную веревку, натянутую на разной высоте.

Через резинки прыгали дети во всех дворах СССР.

Сумка-авоська в клеточку была в доме у каждой бабушки. В нее помещалось всегда и все, что нужно.

Прочная плетеная сумка была в каждом доме.

Вкус кукурузных палочек знает каждый.

Кукурузные палочки с сюрпризом – вкусные сладости.

Игру в наклейки и вкус жвачек помнят все.

Жвачки, обернутые наклейками, обожали взрослые и дети.

Радужка – веселая игра всех времен. Как обидно было, когда кто-то запутает игрушку.

Радугой играли все дети.

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