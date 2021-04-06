12 фото, які змусять кожного тужити за дитинством

Старі фото повертають нас у дні, коли в кожній хаті на стінах були килими, на свята діставали стіл-книжку, а модні речі купували не в бутиках, а на барахолці. Ті роки були нелегкими, але спогади про них гріють душу.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які нагадають вам про предмети до болю знайомі усім, чиє дитинство і молодість припали на лихі 90-ті і початок 2000-х.

Щоб зекономити батарейки для плеєра, касети перемотували вручну за допомогою підручних матеріалів. Сучасні діти навряд чи здогадаються, як можуть бути пов'язані аудіокасета і звичайний олівець.

Магнітофон із касетами, де вручну перемотували музику олівцем.

Були часи, коли люди не знали, що таке комп'ютер. Не було ані сенсорних телефонів, ані планшетів. Найкрутішим гаджетом того часу був тетріс, де було декілька ігор, які до цього часу всі пам'ятають.

Тетріс – головоломка, побудована на використанні геометричних фігур

Щоб зробити найсмачніший бутерброд дитинства, вам потрібна скибочка хліба, яку треба намазати маслом або сметаною і посипати сіллю або цукром.

Сендвіч родом з українського дитинства.

Більшість фотографій засвічувались, а плівка закінчувалася у найвідповідальніший момент. Вдалі кадри обирала вся родина, згодом їх вкладали у сімейний фотоальбом, а не в папках на комп'ютері.

Фотоапарат на плівці, на ньому можна було зробити трохи більше як 10 кадрів.

Усіх друзів та родичів, у яких з'являвся домашній телефон, записували в телефонну книгу. Порядок запису номерів іноді збивався, і доводилося шукати номери годинами.

Телефонна книга з номерами родичів, екстрених служб та довідок була у кожному будинку.

Зернята, куплені в бабусі, – найпопулярніший дворовий смаколик.

Смажені зерна від милої бабусі – найсмачніші. Pikabu/BAJANNN

Журнали з наклейками – найкращий подарунок на свято.

Розмальовки з наклейками – тренд 2000-х. Pikabu/KOT268

Резиночка – дитяча гра, яка полягає в стрибках через вузьку подвійну мотузку, натягнуту на різній висоті.

Через резинки стрибали діти в усіх дворах СРСР.

Сумка-авоська в клітинку була в домі у кожної бабусі. В неї поміщалося завжди і все, що потрібно.

Найміцніша плетена сумка була в кожному домі.

Смак кукурудзяних паличок знає кожен.

Кукурудзяні палички із сюрпризом – найсмачніші солодощі.

Гру в наклейки і смак жуйок пам'ятають усі.

Жуйки, огорнуті наклейками, обожнювали дорослі й діти.

Райдужка – найвеселіша гра всіх часів. Як образливо було, коли хтось заплутає іграшку.

Райдугою гралися усі діти.

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