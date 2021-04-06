12 фото, которые заставят каждого тосковать по детству

Старые фото возвращают нас в дни, когда в каждом доме на стенах были ковры, на праздники доставали стол-книжку, а модные вещи покупались не в бутиках, а на барахолке. Те годы были нелегкими, но воспоминания о них греют душу.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые напомнят вам о предметах до боли знакомых всем, чье детство и молодость пришлись на лихие 90-е и начало 2000-х.

Чтобы сэкономить батарейки для плеера, кассеты перематывали вручную с помощью подручных материалов. Современные дети вряд ли догадаются, как могут быть связаны аудиокассета и обычный карандаш.

Были времена, когда люди не знали, что такое компьютер. Не было ни сенсорных телефонов, ни планшетов. Самым крутым гаджетом того времени был тетрис, где было несколько игр, которые до сих пор помнят все.

Чтобы сделать вкусный бутерброд вам нужен ломтик хлеба, который надо намазать маслом или сметаной и посыпать солью или сахаром.

Большинство фотографий засвечивалось, а пленка заканчивалась в самый ответственный момент. Удачные кадры выбирала вся семья, потом их вкладывали в семейный альбом, а не в папках на компьютере.

Все друзья и родственники, у которых появлялся домашний телефон были записаны в телефонную книгу. Порядок записи номеров иногда сбивался и приходилось искать номера часами.

Семечки, купленные у бабушки – самая популярная дворовая вкусность.

Журналы с наклейками – лучший подарок на праздник.

Резиночки – детская игра, которая заключается в прыжках через узкую двойную веревку, натянутую на разной высоте.

Сумка-авоська в клеточку была в доме у каждой бабушки. В нее помещалось всегда и все, что нужно.

Вкус кукурузных палочек знает каждый.

Игру в наклейки и вкус жвачек помнят все.

Радужка – веселая игра всех времен. Как обидно было, когда кто-то запутает игрушку.

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