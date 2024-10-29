'Предложение было уже давно': Lama призналась, почему не планирует свадьбу и детей с младшим на 18 лет бойфрендом

Украинская певица Наталья Дзеньков, более известная под сценическим псевдонимом Lama, рассекретила, почему не планирует выходить замуж и заводить детей со своим избранником Романом, который на 18 лет младше ее. По словам исполнительницы, пока она не готова посвящать себя материнству, ведь осознает, что имеет гораздо больший потенциал в карьере.

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Об этом артистка рассказала для проекта "Weekend Show" на YouTube-канале M1. Она отметила, что просто пытается жить так, чтобы ей было максимально комфортно.

"Когда мне было 20 лет, подруги говорили, что нужно замуж выходить, детей рожать. И я с этим долго жила, мне там 21, а все говорят: "Рожай детей". А я не хочу, вот меня не тянет к этому. Я знаю, что у меня намного больший потенциал в творчестве. Я до сих пор понимаю: хорошо, что я этого не сделала, потому что для этого надо иметь большой талант. Я живу так, как мне нравится. Мне комфортно, у меня больше времени на песни и музыку", – поделилась исполнительница.

Lama вспомнила, что в детстве любила одевать белые платья, напоминавшие свадебные, играть с куклами и колясками, однако во взрослом возрасте ее взгляды несколько изменились. Певица не отрицает, что рано или поздно окажется в роли невесты, а впоследствии и жены, когда "потребуется", чтобы все произошло.

"Предложение было уже давно. И это самое интересное, потому что дальше все не интересно. Вот твой мужчина делает предложение, все красиво и романтично, это уже означает, что он хочет на тебе жениться. А дальше это все лучше не надо", – сказала звезда.

По словам знаменитости, сейчас она достигла особого баланса в своей жизни, поэтому даже если решится на свадьбу, хочет обойтись без лишней масштабности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская певица Lama трогательно обратилась к любимому и показала их общее фото.

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