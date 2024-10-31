'Предлагали $9 тысяч': Владимир Ярославский рассказал, у кого из окружения Януковича отказался работать личным поваром

Судья "МастерШеф" и ресторатор Владимир Ярославский признался, на кого из политиков ему предлагали работать частным шефом, но он сразу отказался. К тому времени его заработок мог составлять более 9 тысяч долларов в месяц, но личные принципы не разрешили мужчине приступить к работе.

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Тем же политиком должен стать пророссийский олигарх Сергей Курченко, который во время Евромайдана выехал из Украины в Москву. В интервью Алине Доротюк ресторатор признался, что чувствует себя счастливым от того, что отказался работать на соратника беглого президента Виктора Януковича.

"Как раз должен работать на политиков, которых нет уже в Украине. Когда я узнал на кого (должен был работать. – Ред.), я не вышел на работу и отказался от этого, – признался Владимир Ярославский. – Оказалось, что Сергей Курченко. Вечером 4 февраля я узнал, кто будет моим начальником – я отказался".

Олигарх предлагал ресторатору доход в 9 тысяч долларов ежемесячно. Как говорит судья "МастерШефа", это было на 2,5 тысячи долларов больше его прибыли в то время. Предложение было привлекательным, но политическая позиция – выше денег.

"Не то что принципиально... Это шло в разрез с моими предпочтениями, поэтому я отказался от этого. И я счастлив", – добавил он.

Ранее в интервью блогеру Рамине Эсхакзай шеф-повар рассказывал, что планировал с зарплаты откладывать немалые суммы, чтобы уже в следующем году приобрести недвижимость, но амбиции исчезли, когда он узнал имя своего работодателя.

"Я приехал работать частным шефом, потому что там такая была зарплата! Там такая сумма была, что я подумал, что я год поработаю и куплю себе квартиру. Предлагали 9 тысяч долларов в месяц. Когда я узнал имя, то отказался", – говорил он тогда.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Ярославских входит в пятерку главных усачей украинского шоу-бизнеса.

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