Предательница Яна Соломко показала мужчину, ради которого сбежала из России в США. Фото

Популярная певица родом из Украины Яна Соломко, которая после полномасштабного вторжения жила и строила карьеру в России, а затем переехала с дочерью в США, впервые показала своего нового возлюбленного. Именно ради него, вероятно, исполнительница с неоднозначной позицией покинула страну-террористку.

Судя по тому, как активно Яна демонстрирует свой безымянный палец, украшенный роскошным кольцом, новый избранник уже успел стать ее законным мужем. Фото, где впервые можно было рассмотреть лицо возлюбленного певицы-предательницы, Соломко разместила на личной странице в Instagram.

"Вот как это чувствуется, когда это настоящая любовь", – подписала кадр SOYANA (новый псевдоним знаменитости).

На фото Яна и ее избранник, повернувшись к объективу профилем и будто глядя вдаль, позируют в белых рубашках. Можно предположить, что мужчина намного старше певицы. Он лысый, имеет седую бороду и серебряную серьгу в ухе.

Комментарии под публикацией Соломко закрыла. Очевидно, побоялась потенциального хейта и вопросов.

До этого артистка уже показывала общие кадры с любимым, но всегда скрывала его лицо.

Как известно, Соломко была замужем за бизнесменом Олегом Солодуховым. Пара вышла замуж в 2014 году, а уже в 2019-м сообщила о разрыве, заметив, что уже год они не живут вместе. Яна и Олег имеют общую дочь Киру.

Напомним, Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области и всю жизнь прожила в Украине. Впрочем, певица все же выбрала сторону страны-агрессорки. После 24 февраля она выпустила песню, в которой уверяла, что "будет ждать оккупантов с победой". Правда, уже сейчас артистка-предательница пользуется благами цивилизованной Америки, куда заботливо перевезла единственную дочь.

24 февраля 2022 года на странице звезды появился антивоенный пост с видео, где артистка слезно просила мира для Украины. Затем она исчезла на пять месяцев, а вскоре и посвятила трек оккупантам. Однако отдавать свою семилетнюю дочь в российскую школу Соломко не захотела, поэтому переехала в Майами, США. Там 1 сентября 2023 она удивила фанатов – опубликовала фото в соцсетях с украинской подписью: "З Днем знань".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Соломко переехала в Америку, хотя до этого пела оды российским захватчикам. По инсайдерской информации, в Москве карьера артистки не сложилась, поэтому она решила перебраться в США и задобрить украинцев.

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