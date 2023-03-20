Пугачева поддержала Меладзе на концерте в Израиле: какие гонорары получает певец после фразы ''Героям слава''

Российский вокалист и продюсер Валерий Меладзе 18 и 19 марта дал концерты в Израиле, на которых присутствовала знаменитая Алла Пугачева. После произнесенной фразы в Дубае "Героям слава", выступления артиста отменили по всей РФ, потому звезде ничего не оставалось, как уехать за пределы страны-агрессора.

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В своем Instagram Пугачева опубликовала видеофрагменты с концерта своего коллеги. Она уверила, что он пользуется популярностью по всему миру, и все те, кто говорит о неудачных выступлениях Меладзе – обманщики (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь!", – написала исполнительница хита "Позови меня с собой".

Как пишут росСМИ, гонорары Валерия после скандала в ОАЭ стали гораздо меньше, ведь за границей он никому не нужен и ему не будут платить круглые суммы. На частных мероприятиях до начала войны он пел час за 5 миллионов рублей (2 млн 390 тыс. гривен), концерты в клубах и на других площадках стоили 3 миллиона рублей (1 млн 445 тыс. гривен).

Сейчас артист продолжает выступать в России на частных мероприятиях, юбилеях, свадьбах и вечеринках богачей. Однако стоимость таких услуг упала с 5 миллионов до 3 миллионов рублей за час. Кроме того, гостей вечеринок просят не публиковать в соцсетях фото и видео с выступлениями Меладзе.

Что касается билетов на концерте в Израиле, их стоимость составила 8 тыс. рублей в партере (3 820 гривен) и 4 тыс. рублей на галерке (1 910 гривен). Гонорар музыканта за концерт составит не более 2 миллионов рублей (957 тыс. гривен), остальная выручка – это аренда зала, оплата услуг организаторов. Как утверждают пропагандистские медиа, концертов у россиянина стало меньше на 70%, а оплата упала в два раза.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что друг Аллы Пугачевой рассекретил гонорары ее мужа Максима Галкина. По словам Александра Левшина, из-за поддержки Украины комик лишился крупных рекламных контрактов и в целом зарплаты в России. Сейчас шоумен зарабатывает на жизнь гастролями по всему миру.

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