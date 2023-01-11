Предательница Лорак почтила память умершего из-за оккупантов украинского композитора, который почти год прятался в Киеве от ракет

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая уже более 10 месяцев молчит о войне, цинично почтила память украинского композитора Сергея Круценко. В его смерти звезда "Евровидения" Джамала обвинила российских оккупантов, о чьих преступлениях упорно молчит и деятельность которых финансирует налогами в России Лорак.

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Предательница украинского народа вспомнила, что не один альбом записала с помощью талантливого музыканта, чья жизнь оборвалась слишком рано. Соответствующий комментарий появился в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сергей Круценко. Талантливый композитор и музыкант. Автор хита "Я вернусь". Один из первых людей, которые поверили в меня в начале моего пути. Не один альбом записали вместе. Светлая память", – написала Ани Лорак.

На фоне своей stories певица разместила фрагмент той самой песни, которую для нее написал композитор.

Стоит добавить, что Сергей Круценко после полномасштабного вторжения остался в Украине и продолжил сотрудничество с украинскими звездами, среди которых исполнительница Джамала, которая и сообщила о смерти музыканта.

По словам певицы, он оставался в Киеве, где прятался от ракет и дронов, заботился о музыкальном материале, незрячей маме и детях. Джамала обвинила в его смерти российских оккупантов, которые, по ее словам, разрушают психологическое и физическое здоровье украинцев.

Интересно, что Ани Лорак в течение последних недель все чаще намекает на Украину в своих постах, однако по-прежнему умалчивает, кто развязал войну. Так, в первый день 2023 года она написала украиноязычный пост о том, как брат скрывался в бомбоубежище во время атаки на Украину.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки" и разозлила подписчиков.

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