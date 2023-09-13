Предательница Лорак отреагировала на смерть своего друга, одиозного музыканта Яна Табачника, горячо поддерживавшего ее

Предательница Украины, певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) отреагировала на смерть музыканта-аккордеониста и бывшего нардепа Украины Яна Табачника. С земляком путинистку связывали тёплые воспоминания, ведь он поддержал ее еще на старте карьеры.

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В своем "прощальном" посте артистка поблагодарила его "за все". В частности, речь шла о добрых словах, которые Табачник сказал ей много лет назад на одном из концертов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ян Табачник. Благодарю за все. Светлая память", – написала предательница украинского народа, добавив фрагмент старого видео.

Артистка отыскала отрезок шоу Табачника "Честь имею пригласить", снятое в 1995 году в Одессе. Лорак пришла туда, как гость, но посреди выступления музыкант рассыпался в комплиментах 17-летней девушке.

"Хочу представить свою землячку. Это необычайное юное дарование. Она уже успела стать лауреатом нескольких престижных конкурсов. Тоже молодая звездочка. Очень привлекательная, красивая, очень нежная", – объявил тогда 50-летний Табачник.

Перед всеми гостями артистка исполнила свою украиноязычную песню "Я и ты".

Известно, что после этого общение звезд продолжилось, хотя публично о нем старались не говорить. Так, в 2006 году Табачник с женой посетили открытие ресторана исполнительницы в Киеве.

Напомним, что скандальный экс-нардеп был близок со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и беглым президентом Виктором Януковичем, а также украинофобом Иосифом Кобзоном. Он умер не в Украине. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак, живущая в Москве и игнорирующая полномасштабную террористическую войну, оправдалась перед россиянами за "помощь ВСУ". Доверчивые граждане страны-террористки поверили, что звезда спонсирует атаку дронов на Москву на другие города.

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