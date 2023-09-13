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Предательница Лорак отреагировала на смерть своего друга, одиозного музыканта Яна Табачника, горячо поддерживавшего ее

Катерина Малай
Люди
2 минуты
351
Предательница Лорак отреагировала на смерть своего друга, одиозного музыканта Яна Табачника, горячо поддерживавшего ее

Предательница Украины, певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) отреагировала на смерть музыканта-аккордеониста и бывшего нардепа Украины Яна Табачника. С земляком путинистку связывали тёплые воспоминания, ведь он поддержал ее еще на старте карьеры.

Видео дня

В своем "прощальном" посте артистка поблагодарила его "за все". В частности, речь шла о добрых словах, которые Табачник сказал ей много лет назад на одном из концертов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ян Табачник. Благодарю за все. Светлая память", – написала предательница украинского народа, добавив фрагмент старого видео.

Предательница Лорак отреагировала на смерть своего друга, одиозного музыканта Яна Табачника, горячо поддерживавшего ее

Артистка отыскала отрезок шоу Табачника "Честь имею пригласить", снятое в 1995 году в Одессе. Лорак пришла туда, как гость, но посреди выступления музыкант рассыпался в комплиментах 17-летней девушке.

"Хочу представить свою землячку. Это необычайное юное дарование. Она уже успела стать лауреатом нескольких престижных конкурсов. Тоже молодая звездочка. Очень привлекательная, красивая, очень нежная", – объявил тогда 50-летний Табачник.

Перед всеми гостями артистка исполнила свою украиноязычную песню "Я и ты".

Известно, что после этого общение звезд продолжилось, хотя публично о нем старались не говорить. Так, в 2006 году Табачник с женой посетили открытие ресторана исполнительницы в Киеве.

Напомним, что скандальный экс-нардеп был близок со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и беглым президентом Виктором Януковичем, а также украинофобом Иосифом Кобзоном. Он умер не в Украине. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Предательница Лорак отреагировала на смерть своего друга, одиозного музыканта Яна Табачника, горячо поддерживавшего ее

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак, живущая в Москве и игнорирующая полномасштабную террористическую войну, оправдалась перед россиянами за "помощь ВСУ". Доверчивые граждане страны-террористки поверили, что звезда спонсирует атаку дронов на Москву на другие города.

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