Предательница Лолита рассекретила сумму своей пенсии в России: в этом месяце повысили

Певица-уроженка Украины Лолита Милявская, развивающая свою музыкальную карьеру в РФ, пожаловалась на уровень пенсии, которую ей увеличили недавно. По словам предательницы, на ту сумму она может позволить себе пить воду и питаться 5 дней.

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Лолита раскрыла в Telegram, что ее ежемесячная пенсия составляет 27 тысяч рублей (примерно 8,1 тысячи гривен), однако этих средств не хватает даже на питание. Только квартплата составляет 24 тысячи рублей (7,2 тысячи гривен), поэтому на собственное пользование остается 3 тысячи рублей (900 гривен).

Весь этот остаток рассчитан на еду при условии, если артистка предательница не заболеет. Тогда деньги пойдут на медикаменты.

Поэтому Лолита решила записать видео, на котором показала, на какие деньги должны выживать пенсионеры. В свою продуктовую корзину она включила готовый завтрак, йогурт, хлебцы, яйца и колбасу.

"Как бы я ни считала, мне нужно пить воду из-под крана и жрать только дней 5 в месяц", – заключила Лолита.

Отметим, что в прошлом году Лолита также раскрывала свой размер пенсии. Тогда эта цифра составила 23 856,55 копейки (7 156 гривен). Однако, несмотря на жалобы, артистка также отметила, что горда быть "бабкой", и поблагодарила Москву за надбавку.

Кроме этого, она рассказывала, что на помощь россиянам и содержание семьи средства берет из сбережений, а с налоговой службой проблем никогда не было.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита попала в скандал из-за старого видео с "Кварталом 95". В России начали отменять концерты предательницы.

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