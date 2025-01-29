Лолита попала в скандал из-за старого видео с 'Кварталом 95': в России отменяют концерты предательницы

Певица Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако предала Родину и уехала зарабатывать кровавые рубли в РФ, угодила в очередной скандал. В сети всплыло старое видео с "Кварталом 95", из-за чего в российских городах начали отменять ее концерты.

Видео дня

Недавно пропагандисты страны-агрессора вспомнили о том, как Лолита говорила, что "заклятых москалей нужно потреблять", а именно это она и делает. После того, как всплыло это старое видео, певица пожаловалась на новые неприятности в России.

Она рассказала, что в Кемерово и Новокузнецке отменили ее концерты. Однако причину там придумали несколько иную.

"Город Кемерово прислал письмо с пометкой "срочно", что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня, когда в один из них должен был состояться концерт, – прокомментировала певица-предательница. – Как плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, сейчас сгорит что-нибудь еще до моего приезда. Будете отвечать перед людьми".

По словам Милявской, в Новокузнецке представитель концертного зала позвонил организатору и сказал, что у них закончился паспорт безопасности объекта.

"И они не знают, когда выдадут новый. Еще один говнюк, который, почему-то, руководит залом, – возмутилась она. – Понимаете, все же это техника безопасности, это катастрофические вещи".

Певица добавила, что жители двух городов, которые хотели посетить выступление, начали публиковать посты в ее поддержку, однако хорошие комментарии удалялись. Это, по мнению Милявской, является "детским садом".

Напомним, что в России у Лолиты проблемы с работой начались в 2023 году после скандала из-за ее участия в позорной "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Певица явилась на мероприятие, где ползала на четвереньках, в полупрозрачном костюме. Моментально россияне начали выражать возмущение подобным поведением, после чего все концерты артистки были отменены.

Она жаловалась, что ей пришлось привыкать к роли "домохозяйки и пенсионерки". Позже свою репутацию певица все же "отбелила", но ненадолго.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита недавно потеряла работу на одном из российских шоу. Она исполняла роль ведущей музыкального проекта "Суперстар", однако ее заменили на Наташу Королеву.

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