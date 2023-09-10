Предательница из Одессы Регина Тодоренко в российском шоу собралась воспевать 'красоту' России: ее поставили на место

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая с 24 февраля 2022 года цинично игнорирует геноцид собственного народа и уничтожение родной Украины, нашла новый источник заработка кровавых рублей в террористической России. И если ранее предательница не стыдилась сниматься в различных развлекательных шоу, то теперь она стала ведущей откровенно пропагандистского проекта.

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Так, одесситка вместе со своим коллегой-путинистом Тимуром Родригезом ездит по России, воспевая ее "красоту" и "невероятных людей". Называется проект, формат которого полностью украден у "Орла и Решки", – "Руссо Экспрессо". Своими впечатлениями от путешествия в Астрахань Тодоренко поделилась в Instagram, где разочарованные украинцы в очередной раз напомнили "соотечественнице" о ее продажности и бесчестье.

Однако сама Тодоренко, очевидно, ничуть не обеспокоена мнением украинцев, которые уже больше полутора года живут в условиях полномасштабной войны. Деньги, слава и беззаботная жизнь в стране-террористке для нее оказались куда важнее. Именно поэтому запроданка сейчас пытается внушить россиянам, для которых путешествия по миру стают все более недоступными, какая же "прекрасная их родная страна".

"Мы с Тимуром исколесили всю страну в поисках самых невероятных людей и достопримечательностей", – поведала экс-украинка.

А в описании выпуска говорится: "Тимур Родригез и Регина Тодоренко доберутся до Астрахани... Регина отправится за рыбой на рынок, узнает о закулисной жизни Астраханского государственного театра оперы и балета и посетит Астраханский Кремль".

Тем временем украинцы напомнили Тодоренко, что предателей не любят нигде и рано или поздно она осознает, частью какой страшной пропагандистской машины она стала.

"Самой от себя не противно?", "Вы приняли участие в шоу, которое на прямую пропагандирует поддержку страны, которая убивает невинных людей, люди бросили всё, у кого-то вообще ничего не осталось. А вы про величие кровавой страны будете распинаться и про русскую душонку мелкую рассказывать. Теперь ясно осветили свою точку зрения на ситуацию в вашей родной стране", "Это же насколько нужно любить деньги", – оставляют комментаторы.

Напомним, Тодоренко родилась и выросла в Одессе. После самой масштабной ракетной атаки оккупантов по историческому центру города, в результате которого был разрушен крупнейший одесский храм 1794 года – Спасо-Преображенский кафедральный собор, многие украинцы были уверены, что звезда не сможет молчать. И действительно, Тодоренко отмалчиваться не стала, но на связь с фанами она вышла не для того, чтобы рассказать о терроре со стороны россиян, а чтобы похвастаться своим заграничным отдыхом на море.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер Богдан Беспалов сделал громкое заявление о том, что Тодоренко очень хочет вернуться в Украину, но боится своих родственников. В частности, свекра родом из Харькова.

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