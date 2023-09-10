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Предательница из Одессы Регина Тодоренко в российском шоу собралась воспевать "красоту" России: ее поставили на место

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
2,6 т.
Предательница из Одессы Регина Тодоренко в российском шоу собралась воспевать 'красоту' России: ее поставили на место

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая с 24 февраля 2022 года цинично игнорирует геноцид собственного народа и уничтожение родной Украины, нашла новый источник заработка кровавых рублей в террористической России. И если ранее предательница не стыдилась сниматься в различных развлекательных шоу, то теперь она стала ведущей откровенно пропагандистского проекта. 

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Так, одесситка вместе со своим коллегой-путинистом Тимуром Родригезом ездит по России, воспевая ее "красоту" и "невероятных людей". Называется проект, формат которого полностью украден у "Орла и Решки", – "Руссо Экспрессо". Своими впечатлениями от путешествия в Астрахань Тодоренко поделилась в Instagram, где разочарованные украинцы в очередной раз напомнили "соотечественнице" о ее продажности и бесчестье. 

Однако сама Тодоренко, очевидно, ничуть не обеспокоена мнением украинцев, которые уже больше полутора года живут в условиях полномасштабной войны. Деньги, слава и беззаботная жизнь в стране-террористке для нее оказались куда важнее. Именно поэтому запроданка сейчас пытается внушить россиянам, для которых путешествия по миру стают все более недоступными, какая же "прекрасная их родная страна". 

Предательница из Одессы Регина Тодоренко в российском шоу собралась воспевать "красоту" России: ее поставили на место

"Мы с Тимуром исколесили всю страну в поисках самых невероятных людей и достопримечательностей", – поведала экс-украинка. 

А в описании выпуска говорится: "Тимур Родригез и Регина Тодоренко доберутся до Астрахани... Регина отправится за рыбой на рынок, узнает о закулисной жизни Астраханского государственного театра оперы и балета и посетит Астраханский Кремль".

Предательница из Одессы Регина Тодоренко в российском шоу собралась воспевать "красоту" России: ее поставили на место

Тем временем украинцы напомнили Тодоренко, что предателей не любят нигде и рано или поздно она осознает, частью какой страшной пропагандистской машины она стала. 

"Самой от себя не противно?", "Вы приняли участие в шоу, которое на прямую пропагандирует поддержку страны, которая убивает невинных людей, люди бросили всё, у кого-то вообще ничего не осталось. А вы про величие кровавой страны будете распинаться и про русскую душонку мелкую рассказывать. Теперь ясно осветили свою точку зрения на ситуацию в вашей родной стране", "Это же насколько нужно любить деньги", – оставляют комментаторы. 

Напомним, Тодоренко родилась и выросла в Одессе. После самой масштабной ракетной атаки оккупантов по историческому центру города, в результате которого был разрушен крупнейший одесский храм 1794 года – Спасо-Преображенский кафедральный собор, многие украинцы были уверены, что звезда не сможет молчать. И действительно, Тодоренко отмалчиваться не стала, но на связь с фанами она вышла не для того, чтобы рассказать о терроре со стороны россиян, а чтобы похвастаться своим заграничным отдыхом на море.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер Богдан Беспалов сделал громкое заявление о том, что Тодоренко очень хочет вернуться в Украину, но боится своих родственников. В частности, свекра родом из Харькова.

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