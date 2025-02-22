Предатель Антон Лирник, просящий помощи у Путина, стал 'иноагентом' в России: что ему грозит

Минюст России внес украинского шоумена Антона Лирника, променявшего Родину на триколор, в реестр "иноагентов". Вместе с ним в список попали блогер Рустем Адагамов, журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова, а также колумнист Елизавета Александрова-Зорина. Причиной такого решения российские власти назвали их критические высказывания о войне в Украине, участие в распространении контента "иностранных агентов", а также обвинения в "дискредитации" армии РФ.

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О "событии" сообщили пропагандистские медиа. Это еще один случай расширения репрессивных мер в России, направленных на подавление инакомыслия. Однако в случае с Лирником ситуация имеет особый контекст, поскольку ранее он сам обращался к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи пострадавшим от боевых действий жителям Волновахи. В своем обращении артист заявлял, что украинская сторона якобы готова предоставить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и попросил российскую сторону содействовать этому процессу.

Его слова вызвали шквал критики в Украине. Многие украинцы осудили артиста за то, что он публично обратился к Путину. Лирника обвинили в сотрудничестве с врагом и призвали бойкотировать его деятельность.

После этого случая артист фактически исчез из украинского медиапространства, а его дальнейшая карьера развивалась преимущественно в России. Теперь же ситуация изменилась – российские власти официально объявили его "иностранным агентом", что значительно усложнит ему пребывание и работу в РФ.

Что означает статус "иноагента" в России

Попадание в реестр "иностранных агентов" в России означает существенные юридические и финансовые ограничения. Люди и организации с таким статусом вынуждены представлять отчеты о своих доходах и расходах, маркировать все свои публикации соответствующей надписью, а также фактически теряют доступ к большинству финансовых активов на территории РФ.

Кроме того, согласно новым законодательным инициативам, "иноагенты" не смогут пользоваться деньгами, полученными от аренды или продажи недвижимости, банковских вкладов и других источников доходов. Все средства будут заморожены на специальных счетах, и доступ к ним станет возможным только после отмены статуса "иноагента".

Как отреагировал Антон Лирник

Несмотря на все ограничения, сам Антон Лирник не обеспокоен. В соцсетях он отреагировал на эту новость иронически, намекнув, что причиной такого решения могло стать его последнее творческое высказывание – моноспектакль об айтишнике из Череповца по мотивам "Рассказы о Федоте-стрелке" Леониде Филатове.

"Кто-то в России посмотрел моноспектакль. Я рад, что он вызвал такую реакцию. Если не видели – советую пересмотреть", – написал артист в соцсетях.

В частности, Лирник опубликовал фото своего украинского паспорта, подчеркнув, что до сих пор остается гражданином Украины и это его главная причина быть "иноагентом".

"Русским чиновникам-идиотам: я по паспорту "иноагент" сначала. Но спасибо за признание моей работы", – написал публично предатель.

Ранее OBOZ.UA писал, к уду исчез Антон Лирник, оскандалившийся обращением к Путину. До полномасштабного вторжения он жил и работал в России, с началом войны выехал из страны-агрессора.

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