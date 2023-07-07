'Празднуете смерти во Львове?' Мишину 'разнесли' в сети после танцев в купальнике на отдыхе. Видео

Украинская актриса Ксения Мишина провела несколько недель в Турции. 34-летняя артистка за это время опубликовала множество кадров, большинство из которых – в купальнике. Холостячка гордится своим телом, ведь практически каждый день посещает тренажерный зал и правильно питается. Вчера, 6 июля, она также опубликовала ролик, на котором дурачится с наследником на яхте. Все бы ничего, вот только в этот день российские оккупанты попали в многоэтажку во Львове, убив 10 человек и разрушив более 200 квартир.

Видео дня

Видео Мишина разместила в Instagram. На нем звезда украинского кинематографа танцует в купальнике с сыном. На заднем фоне видно море, безоблачное небо и горы. Брюнетка не стала писать длинные речи под публикацией, оставив лаконичное: "Просто берегите друг друга" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пользователи сети отметили, что как только появляются новости о прямом попадании в жилые дома и смерти людей, Ксения Мишина публикует голый зад. Возмущенные люди пишут, что она "продолжает пробивать дно" и плевать на чувства пострадавших и тех, кто потерял близких.

"Все-таки я удивляюсь. Сегодня такая трагедия в Украине, во Львове. А вы скачите, танцуете...", "Это вы празднуете смерти во Львове? Или это вам просто п*х*й?", "Ксюша все ниже и ниже опускается", "Я так понял, твой мужик не на войне?", "Вы хоть немножко следите, что происходит в Украине? Вы знаете, что произошло во Львове? Не знаете, потому что вам все равно и вы выставляете такие радостные посты", "Львов в трауре, если что... Люди погибли! Можно было бы потерпеть выставлять такого характера видео", – оставляют фолловеры актрисы на ее странице.

К слову, мама Мишиной, которая вместе с ней провела отпуск, живет во временно оккупированном Крыму. Как недавно мы рассказывали, Платон до 7 лет оставался с бабушкой в Севастополе, так как звезде "Крепостной" приходилось самой обеспечивать семью. С отцом ребенка Ксения разошлась еще до его рождения.

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