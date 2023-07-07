'Дайте 'Оскар' Насте': Каменских разрыдалась, получив особый подарок от военных, и нарвалась на волну хейта. Видео

Украинская певица Настя Каменских недавно побывала в Кременчуге, где посетила госпиталь, в котором проходят реабилитацию наши защитники. Знаменитость привезла героям необходимые вещи и имела возможность пообщаться с ними. Во время диалога бойцы начали снимать с себя шевроны и передавать их вокалистке. Артистка не смогла сдержать эмоций, расплакавшись прямо перед героями Украины.

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Этот момент исполнительница запечатлела на камеру и разместила в Instagram. Она отметила, что тот день навсегда останется в ее сердце, так как одержанный подарок тронул ее до глубины души. Но не все поверили искренности Каменских, припомнив ей недавнее интервью Маше Ефросининой и подчеркнув, что в любой ситуации Настя начинает плакать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время нашего общения военные начали снимать шевроны и передавать их мне. Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело", – написала исполнительница под публикацией.

Пользователи сети назвали супругу Потапа хорошей актрисой, а сам ролик – показухой. Они отметили, что им противно смотреть на "цирк" в исполнении Каменских, а шевроны созданы не для того, чтобы обвешать ними свой аутфит.

"Настя, хватит уже! Ну это же цирк", "Потапу их прицепи... Может, пойдет парням поможет", "В любой ситуации начинай плакать, еще и так "реалистично". Как этому научиться?", "Ты с Олегом Винником одну школу актеров заканчивала?", "Эти парни сто процентов не смотрели твое крайнее интервью! К сожалению", "Муж сбежал, а она благодарит", "Дешевая актриса дешевого театра", "Дайте "Оскар" Насте", "Хватит ныть. Это такая красивая игра, что аж блевать хочется", – читаем комментарии под постом.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Настя Каменских призналась, что долгое время боролась с депрессией и даже увлеклась алкоголем. Она начала принимать антидепрессанты и записалась с психологом, чтобы избавиться от тревожного состояния.

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