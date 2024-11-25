Правнучку Хрущева назвали шпионкой и обвинили в покушении на территориальную целостность РФ: что известно

Американскую политологию Нину Хрущеву, правнучку секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, обвинили в шпионаже. Участники российского движения "Зов народа" призвали наказать деятеля за призывы к развалу РФ, а также запретить ей выступать с лекциями перед россиянами.

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Пообщаться с аудиторией Хрущева должна была в стенах образовательного центра Екатеринбурга 26 ноября. Об этом сообщают пропагандистские СМИ. "Активистов" возмутила позиция политолога, которая неоднократно пророчила крах России, а также размышляла о том, как страна-террористка перестанет существовать в границах 2024 года.

Именно поэтому работники центра, носящего имя Бориса Ельцина, попросили проверить Хрущеву на шпионаж и на покушение на территориальную целостность России, признать общественного деятеля "иноагентом" и отменить ее выступление, где она планировала презентовать свою книгу об известном прадеде. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.

Напомним, Нина Хрущева живет в США уже 33 года. Сейчас правнучка секретаря ЦК КПСС – профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным медиа, пропаганде, а также по истории России. Хрущева неоднократно публично осуждала аннексию Крыма и критиковала агрессию РФ по Донбассу.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о потомках Никиты Хрущева и как сбилась их судьба: сын умер при загадочных обстоятельствах, а правнучка осудила Путина. Детальнее – в нашем материале.

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