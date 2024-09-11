Сын умер при загадочных обстоятельствах, а правнучка осудила Путина: как сложилась судьба потомков Никиты Хрущева

Ровно 53 года назад из жизни ушел первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. 77-летний политический деятель скончался в больнице и, несмотря на "традицию" своих предшественников, был похоронен в Новодевичьем кладбище в Москве, а не у стен Кремля.

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Дважды женатый Хрущев оставил после себя пятерых детей: от первого брака – сына Леонида и дочь Юлию; от второго брака – дочь Раду, сына Сергея, и еще одну девочку Елену. Каждый из наследников экс-главы Совета Министров СССР, в частности внучка Юлия, проукраинская правнучка Нина и правнук-пропагандист Алексей, пошел по своей дороге, а судьба некоторых сложилась крайне трагически. OBOZ.UA собрал самые интересные факты, которые откроют занавес на семью политика.

Сын Леонид

Окончив школу фабрично-заводской учебы, 17-летний Леонид стал отцом. Маленького сына, рожденного в неофициальном браке, назвали Юрием. Ребенка юноше пришлось признать, ведь на этом настоял отец, который и так любил вмешиваться в жизнь отпрыска.

Выучившись на пилота, Леонид избрал профессию военного лётчика. Он участвовал в советско-финской войне как пилот-бомбардировщик. Разойдясь с первой женой "по приказу" папы, Хрущев женился вторично – на любительнице экстрима Любовью Сизых, которая была старше его на 5 лет. В 1940 году у пары родилась дочь, которую назвали Юлией.

С началом Второй Мировой войны Леонид пошел воевать, а в июле 1941 года стало известно – его самолет был сбит, а сам летчик тяжело ранен. После восстановления он вернулся на фронт в качестве лётчика-истребителя. 11 марта 1943 года самолет сына Хрущева не вернулся из боевой задачи. Через полтора месяца он был исключен из списков части как пропавшего без вести, ведь поиски не дали результата. Поэтому его смерть обросла мифами и легендами.

Внучка Юлия

Никита Хрущев удочерил свою внучку Юлию после исчезновения Леонида. К тому времени мать девочки Любовь осудили на пять лет с последующей ссылкой из-за подозрений в шпионаже.

Юлия-младшая до 17 лет считала бабушку и дедушку своими родителями. Она окончила факультет журналистики МГУ, а в 2000-х годах она выступала на разных уровнях в защиту Никиты Хрущева, своего деда и приемного отца. 8 июня 2017 года 77-летняя Юлия Хрущева погибла в районе платформы "Мичуринец" Киевского направления Московской железной дороги.

Правнучка Нина

Нина Хрущева эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке еще в начале 90-х. Она стала руководителем проекта "Россия" Института мировой политики, занимающегося национальной безопасностью, разведкой и международными делами. Нина неоднократно публично осуждала аннексию Крыма и критиковала агрессию РФ по Донбассу.

Дочь Юлия

О жизни Юлии-старшей, дочери Хрущева от первого брака, известно совсем немного. Вторая жена советского лидера Нина Кухарчук стала полноценной мачехой детям своего избранника.

Старшая дочь политика мечтала о профессии архитектора, поступила в высшее учебное заведение, но заболела туберкулезом. Из-за длительного лечения обучение пришлось оставить. Впоследствии Хрущева работала лаборантом-химиком.

Юлия вышла замуж за директора Киевской оперы Виктора Гонтара, однако детей у супругов так и не было. Юлия Никитовна Хрущева скончалась в 1981 году в возрасте 65 лет.

Дочь Рада

В браке с Ниной Кухарчук у Хрущева родилось три дочери и сын. Первая девочка по имени Надежда умерла еще в детстве. В 1929 году родилась Рада, впоследствии более известный как Рада Хрущева-Аджубей.

Рада окончила киевскую школу с золотым отличием, потом училась в МГУ, сначала на факультете филологии, а затем перевелась на журналистику. Еще во время учебы девушка вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея, который благодаря связям впоследствии стал главным редактором "Комсомольской правды", а затем и "Известий". Умерла Рада 11 августа 2016 года в возрасте 87 лет.

Внук Алексей

Сын Рады Алексей Аджубей умер в начале января 2024 г. в Москве. Ему было 69 лет. По словам российских пропагандистов – врачи не смогли спасти пожилого мужчину. Когда они попали в его квартиру на Тверской, он был уже мертв.

Сын Сергей

Сергей, второй сын Никиты Хрущева, родился в 1935 году. Как и сестра Рада, он окончил школу с золотой медалью. В 1958-м Хрущев выпустился с факультета электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности. Впоследствии Хрущев стал разрабатывать проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон".

В 1991 году Сергей был приглашен в США для чтения лекций по истории "холодной войны". Условия, предложенные ему, оказались настолько хорошими, что Хрущев переквалифицировался из инженера-конструктора в политолога и остался жить в США.

Он проводил лекции и в других учебных заведениях, путешествовал по Штатам и много рассказывал об известном отце. В июне 2020 года Сергея нашли убитым. Потомок советского политика умер от выстрела в голову.

Елена

О самой молодой дочери Хрущева Елене мало что известно. По имеющимся данным, она родилась в 1937 году. Согласно воспоминаниям брата Сергея, Елена еще в детстве получила диагноз системную волчанку. Несмотря на борьбу с недугом, она смогла получить высшее образование, устроилась на работу, вышла замуж. Болезнь догнала ее в 1972 году, год спустя после смерти отца. Елена ушла из жизни в возрасте 35 лет.

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