Меладзе, Полякова и другие. 5 детей-певцов, которые пошли по стопам звездных родителей

К звездным детям с самого рождения приковано внимание поклонников. Некоторые из них, повзрослев, выбирают непубличный образ жизни, а кто-то наоборот пытается повторить успех родителей.

Вокальные данные часто передаются генетически, поэтому потомки звезд получают по наследству их голос. OBOZREVATEL рассказывает о детях украинских исполнителей, которые пошли по стопам своих родителей.

Дочь Константина Меладзе – Лия

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Средняя дочь продюсера Константина Меладзе – Лия, хочет стать известной певицей. Она с детства мечтала о сцене, чтобы привлечь внимание своих родных, а потом стала писать музыку сама. Мама запрещала девочке начинать карьеру раньше 17 лет, и достигнув этого возраста, Лия пришла на вокальное шоу "Голос країни".

Лия Меладзе исполнила песню "Hallelujah", волшебным тембром она развернула все четыре кресла тренеров и выбрала команду Нади Дорофеевой. Юная исполнительница призналась, что ее папу Константина сильно взбудоражило выступление, он не удержал слез во время просмотра шоу и расплакался.

Дочь Оли Поляковой – Маша

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша вместе с друзьями основала музыкальную рок-группу "Швы". 17-летняя юная исполнительница устраивает концерты и пишет песни с нецензурными словами. Билеты на дебютное выступление группы стоили по 150 гривен.

Полякова поддерживает старшую дочь, она посещала ее концерт. В сториз на личной странице в Instagram звездная мама показала фрагменты из рок-концерта. Маша с детства мечтала о большой сцене, мастерски играет на фортепиано и даже планирует развивать свою карьеру за рубежом в США.

Дочь Назария Яремчука – Мария

Легендарный украинский исполнитель Назарий Яремчук умер в 43 года от длительной болезни, когда его дочери Марии было всего два года. Все его дети стали музыкантами: сыновья – заслуженными артистами Украины, а дочь известной поп-певицей. В 2012 году Маричка впервые заявила о себе, когда пришла на шоу "Голос країни".

Мария заняла четвертое место на проекте и начала строить певческую карьеру. Девушка перепела известные песни папы "Усміхнися мені", "Стожари" и "Родина". Позже она стала финалисткой в нацотборе Евровидения в 2014 году. Сейчас Маричка Яремчук пишет свои песни и выпускает клипы.

Дочь Нины Матвиенко – Антонина

Дочь украинской народной певицы Нины Матвиенко – Антонина, также стала популярной исполнительницей. У них очень похожий фольклорный вокал, который невозможно спутать. Единственная дочь Матвиенко также начала карьеру из "Голосу країни".

Мама и дочь часто выступают вместе в дуэте, их любимая песня – "Квітка душа". Тоня Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна, от которого родила дочь. Супруги сейчас вместе в жюри проекта "Співають всі".

Сын Виктора Павлика

Старший сын Виктора Павлика – Александр, также занимается музыкой. 36-летний исполнитель внешне похож на папу, он пишет песни и часто выступает. Конечно, превзойти всеукраинский успех отца ему еще не удалось, но Виктор Франкович сына всячески поддерживает.

Александр Павлик принимал участие в шоу "X-фактор", также является владельцем студии звукозаписи и преподает уроки вокала для детей. Павлик-младший женат и воспитывает сына.

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