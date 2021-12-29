Виктор Павлик впервые познакомил 6-месячного сына со своей мамой и показал папу. Трогательные кадры

Украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова вместе с 6-месячным сыном отправились в родной город артиста – Теребовля Тернопольской области. Семья наведалась в дом, где музыкант провел свое детство и юность. Сейчас там проживает его 81-летняя мама Александра Григорьевна. Маленького Мишу впервые познакомили с бабушкой.

Трогательными семейными снимками Виктор Франкович поделился на личной странице в Instagram. А Репяхова в своем аккаунте опубликовала архивный кадр Франка Павлика, которого сам певец ранее никогда не показывал.

На совместном фото с мамой и младшим сыном 55-летний артист позирует в родительском доме. На заднем фоне на стенах видно большое количество изображений Павлика.

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Фанаты не раз отмечали, что маленький Миша – копия папы. На этот раз под кадром писали, что малыш очень похож на бабушку, а певец, в свою очередь, – на маму.

"Ох, да вы все на одно лицо!", "Трое одинаковых", "Мишутка очень похож на бабушку. Счастья вашей семье", "Три поколения счастливых глаз", "Как вы все похожи", – комментировали подписчики.

Отметили Интернет-пользователи и то, что отец Виктора Павлика был очень привлекательным в молодости. На черно-белом снимке изображен красавец-моряк. Известно, что папа особо не участвовал в воспитании маленького Вити. Мама фактически занималась сыном одна, в то время как ее супруг отдыхал на рыбалке, с друзьями или работал.

По фото и видео, которые публиковали звездные родители в своих соцсетях можно понять, как сильно была рада Александра Григорьевна познакомиться с полугодовалым внуком. И сам Миша, по всей видимости, быстро подружился с бабушкой – он вовсю улыбался ей, когда она пела ему песни.

Коротко о звездах:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктору Павлику, после ссоры с женой, удалось помириться с ней, пообещав воспользоваться услугами психолога. После этого пара поехала в суд во второй раз, чтобы подать иск против бывшей жены музыканта – Ларисы Созаевой.