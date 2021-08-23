Появилось видео с МакSим после выписки из больницы

Популярная российская артистка МакSим после выписки из больницы не может проходить долгие дистанции и передвигается при поддержке сопровождающего. Девушка сильно исхудала и сейчас ее вес немного больше 30 килограмм.

Об этом сообщил Telegram-канал BAZA, авторы которого опубликовали первые кадры жизни певицы после выхода из медучреждения. Речь о восстановлении концертной деятельности не идет, так как сейчас все время МакSим нужно посвятить реабилитации и восстановлению истощенного организма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займёт восстановление – сказать невозможно", – рассказали представители певицы.

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Они добавили, что пораженные легкие по-прежнему вызывают у девушки приступы удушья и ей до сих пор тяжело дышать.

Напомним, что Марина Максимова (МакSим) была переведена в состояние искусственной комы после того, как врачи обнаружили у нее поражение 80% легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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