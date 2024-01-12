Появились первые фото со свадьбы самого привлекательного холостяка Азии – 32-летнего принца Брунея Абдулы Матина

32-летний принц Брунея Абдул Матин, которого называли самым привлекательным холостяком Азии, женился. Свадьба, которую уже празднуют 5 дней, продлится еще столько же.

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Утром 11 января Матин вместе со своей избранницей Анишей Исой Калебич прибыли в мечеть Султана Омара Али Сайфуддиена. Об этом сообщает Daily Mail.

Надев традиционную одежду и белый головной убор, Абдул поздоровался с толпой фанатов, которые собрались, чтобы увидеть принца.

Вскоре фотографии со свадьбы появились в сети, поэтому поклонницы красавчика убедились, что холостяк получил новый статус.

Во время церемонии жених поклялся взять любимую в жены и заботиться о ней в присутствии бога и других свидетелей. В воскресенье, 13 января, состоится огромный банкет, на который, как ожидается, приедут королевские особы со всего мира.

В канун Нового года Абдул Матин опубликовал фото с невестой Анишей Исой Калебич, которую раньше никто не видел. На руке девушки сияло бриллиантовое кольцо.

Хотя об отношениях пары известно немного, сообщается, что влюбленные встречались в течение нескольких лет. Аниша является внучкой одного из ближайших советников будущего тестя – Султана Омара Али Сайфуддиена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца.

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