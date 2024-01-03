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32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
3,6 т.
32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца

Принц Брунея Абдул Матин, один из самых желанных холостяков в мире, разбил сердца многим женщинам – опубликовал фото с невестой. Он планирует жениться на Анише Иса Калебич в середине января, а банкет продлится в течение 10 дней. Аниша является внучкой Пехина Дато Исы, специального советника султана страны Хассанала Болкияха.

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Фотографию с невестой 32-летний Абдул опубликовал на своей странице Instagram. На ней пара стоит бок о бок, а Аниша хвастается своим огромным кольцом с бриллиантом. Принц Абдул подписал фотографию так: "Желаем вам всего лучшего в 2024 году".

32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца

Абдул выделил свою фигуру синим деловым костюмом, а Аниша надела кремовый брючный костюм и украшения, вероятно, с бриллиантами. Кроме обручального кольца, невеста подчеркнула свою нежную улыбку серьгами и браслетом с драгоценными камнями.

Пара встречается уже несколько лет. О помолвке было объявлено в октябре 2023 года, а свадьба состоится в этом году с 7 по 16 января. Торжества будут включать исламскую церемонию 11 января, свадебный прием и парад вокруг столицы Брунея Бандар-Сери-Бегаван 14 января, пишет People.

32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца

Принц Матин часто сопровождает своего отца султана Брунея Хассанала Болкияха на разных официальных королевских помолвках. Так он присутствовал на коронации британского короля Чарльза III и королевы Камиллы в мае 2023 года, а также с отцом появился на похоронах королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.

Потому, вероятно, члены королевской семьи также будут на свадьбе принца Абдула. Поскольку султан Хассанал присутствовал в 2011 году во время женитьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, королевская пара может быть гостями на свадьбе Матина.

32-летний принц Брунея показал первое фото невесты и ее огромного кольца

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