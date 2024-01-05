'Поверь мне, брат'. Россияне опозорились нелепым фейком с оправданием 'Лысого из Brazzers', поддержавшего Украину

Российских пропагандистов крайне возмутила новость, что порноактер, известный как "Лысый из Brazzers", Джонни Синс публично поддержал Украину. РосСМИ даже не попытались узнать мнение звезды, а просто запустили фейк с вымышленным комментарием о том, что актер фильмов для взрослых "ничего не слышал о войне".

Видео дня

Пост с Синсом в футболке с украинским трезубцем опубликовала его коллега родом из Украины Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк. Она лично общалась со знаменитостью, поэтому без колебаний ответила на комментарии под постом в Instagram.

В сообщениях россияне начали доказывать, что Синс уже оправдался за фото в футболке. Как говорят граждане РФ, "Джонни не знал, что это за герб, и его просто попросили так сфотографироваться".

Когда у комментаторов попросили доказательство, первоисточник или ссылку на комментарий Синса, они резко умолкли. Однако заговорила автор поста.

"Ага, а еще он говорил, что больше всего ему не нравятся россиянки", – написала Юлия Сенюк, добавив красноречивые эмоджи со средним пальцем.

Если искать по украинским и английским запросам, такого комментария от актера просто не существует. Заявление о "не знал, чей герб" появилось исключительно на российских ресурсах без каких-либо подтверждений.

"Я никак не могу найти его коммент о том, что он не знал о трезубце. Не подскажите где он высказался?" – спросил у украинки один из подписчиков.

На это она ответила: "Можете найти на русских пабликах. Написанный ими же". Ниже кто-то добавил, что нашел статьи, но аргументы в них были в стиле "поверь мне, брат".

Следовательно, существуют все предпосылки считать, что актер действительно таким образом поддержал украинцев, а стоящая с ним на фото звезда знает о позиции Синса больше, чем авторы пропагандистских пабликов.

Напомним, Джонни стал неотъемлемой частью порноиндустрии в 2006 году. С тех пор он появился более чем в 700 фильмах. Славу "Лысому из Brazzers" принесли многочисленные мемы, в которых он появлялся в тех или иных профессиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что избранник экс-киевлянки Наташи Королевой и заядлый путинист Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно американец призвал фанатов присоединиться к сбору для пострадавших из-за войны России в Украине херсонцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!