'Потом они приходят 'спасать': Анатолич прошелся по интервью Дудя с Роднянским, защищающим русский язык

Украинский шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на заявления режиссера Александра Роднянского, долго работавшего в России. Недавно кинематографист пообщался с российским журналистом Юрием Дудем. В частности, в интервью был поднят языковой вопрос.

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Россиянин вспомнил слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о так называемых "языковых патрулях". Как рассказал городской голова в эфире телеканала NTA, общественные инспекторы будут следить за улицами и заведениями города, а русскоязычным украинцам будут толерантно делать замечания, предлагая посетить языковые курсы. Новость стала причиной дискуссии Дудя и Роднянского. Режиссер решительно отметил в YouTube-видео, что он всегда был против "языковых войн".

По мнению продюсера, государство должно заниматься популяризацией украинского языка. "Все государство им (Украинцам. – Ред.) должно помогать, украинскому языку и культуре. Но, если люди за свои деньги, частные деньги, хотят сделать фильм, спектакль, или написать книгу по-русски, им никто не должен мешать. Это мое глубокое убеждение", – объяснил он.

Анатолий Анатолич не смог пройти мимо заявления кинематографиста и комментарии Дудя: "Почему Дудя беспокоит речь во Франике? Еще и следит, что там во Франковске? А потом они приходят "спасать". На своей Instagram-странице ведущий отметил, что уважает продюсера, однако обратил внимание на некоторые моменты из интервью. "Всем в России пофиг на его (Роднянского. – Ред.) позицию. Почему Дудь представляет мнение Роднянского, как мнение украинской интеллигенции, или даже элит. Что совсем не так", – говорится в stories звезды. Анатолич добавил, что, несмотря ни на что, режиссер "не особо причастен" к реалиям современной Украины.

"Если бы все спокойно говорили по-украински, не было бы никаких срачов. Простая схема. Но нет. Нам такие простые пути не нужны. Будем с Дудем обсуждать "языковые патрули" в Ивано-Франковске", – продолжил шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Роднянскому вынесли приговор в России: украинский продюсер отреагировал и нашел "иронию судьбы" в решении суда. Подробности – в нашем материале.

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