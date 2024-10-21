Роднянскому вынесли приговор в России: украинский продюсер отреагировал и нашел 'иронию судьбы' в решении суда

Украинский продюсер и режиссер Александр Роднянский, долгое время работавший в России, отреагировал на решение московского Басманного суда, приговорившего его к 8,5 годам колонии. Украинцу заочно вынесли приговор по делу о так называемых "военных фейках".

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Продюсера обвинили в "негативном отношении к российским военным" и освещении деятельности оккупантов, как "захватнической". "И я с прокурором согласен. Как и весь мир. Война России в Украине – захватническая и подлая", – написал кинематографист на своей Instagram -странице.

Впрочем, с так называемым "приговором" режиссер мириться не собирается – не признает ни законности суда, ни законности существования абсурдной статьи. "Всего несколько лет назад, накануне вторжения российской армии в Украину, я жил и работал в Москве. Мои фильмы выигрывали призы в Каннах, были дважды номинированы на "Оскар" от России, а спродюсированный мной "Левиафан" выиграл Золотой глобус. Времена радикально изменились и сегодня меня приговаривают за мои антивоенные посты в Instagram", – продолжил Роднянский.

Продюсер отметил "иронию судьбы" – "приговоренный" термин назвал "кинематографическим", ведь один из его любимых фильмов, авторства Федерико Феллини, называется "Восемь с половиной". "Посты о войне я пишу почти ежедневно с 24 февраля 2022 года. И продолжу писать. Никакой Басманный суд не сможет помешать мне громко говорить и делать то, что я делал всю жизнь –снимать фильмы", – добавил режиссер.

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