Потап вышел на связь после скандального интервью у Дудя

Репер Потап, выехавший в Испанию с начала полномасштабного вторжения и продолжающий свое творчество в Европе, после скандального интервью российскому журналисту Юрию Дудю вышел на связь. Хотя в сети уже 3 дня продолжается общественный резонанс, артист решил ничего не комментировать.

Видео дня

Вместо этого он "повеселил" публику якобы забавным видеобатлом с "другом"-евреем Алмазом. Весь перформанс проходил на новой странице Потапа в Instagram под сценическим именем Славик Балаган.

Он снял видео, где танцевал посреди улиц, вероятно, уже такой родной Испании. Соревновался артист с "другом" Алмазом. Как вычислялись баллы – неизвестно, однако это якобы должно было повеселить народ.

Но стало не так, как думалось, и украинцы упрекнули Потапу в его "бессмысленной" деятельности и скандальном интервью Дудю.

"В чем прикол этих видео? Все однотипные, без динамики, развития, идеи. Это чтобы уж все точно запечатлели в уме, что эти дяди – списанный материал?"

"Потап неправильно представился, надо было Slavicu*ban. Такое название ему больше подходит".

"С названием Mozgi там явно просчитались. Должно быть название Dovbo*ob".

"Как всегда поет говно, которое просто не реально слушать!"

"Заочная Тероборона. А-ха-ха".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап, который был другом предателя Юрия Бардаша, рассекретил его настоящую позицию. По словам Алексея Потапенко, за одиозные заявления, например, называние Украины "ненужной страной" или желаемые планы Кремля, могут отвечать "большие" деньги.

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