Потап выпустил первую песню под новым именем, которую посвятил Трампу: в клипе 'снялись' Ким Чен Ын, Илон Маск и Чарльз III

Репер Потап (Алексей Потапенко), который неожиданно сменил сценическое имя на Славик Балаган, выпустил свою первую песню в рамках нового проекта. Он посвятил ее президенту США Дональду Трампу.

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Этот трек получил название Trumpumpum, а в клипе засветились лица главы Северной Кореи Ким Чен Ина, бизнесмена Илона Макса, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, короля Англии Чарльза ІІІ и других. Артист объяснил свою задумку в описании под видео на YouTube как желание показать их на вечеринке в Восточной Европе.

Весь клип создавал искусственный интеллект, а это было заметно в сглаженных и немного хаотичных чертах лица знаменитостей.

Интересно, что в видео репер показал ситуацию хаоса, когда мировые лидеры "отрываются" на вечеринке, где нет правил. Все зрелище заканчивается тем, что после бурной ночи Дональд Трамп выходит к американцам, якобы ничего не происходило несколько часов назад.

"Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это самый горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Славика Балагана, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз изменят свои серьезные шляпы на праздничные короны," – объяснил свою идею Алексей Потапенко.

Напомним, Потап сменил сценическое имя на Славик Балаган, называет себя "старшим братом из Восточной Европы" и общается только на английском языке. Артист вышел на иностранный рынок и перестал себя величать украинцем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Потапенко неудачно приравнял Украину к сериалу "Игра в кальмара". "Беглец" также в юмористическом формате высмеивал восточных европейцев и показывал их в образе дикарей.

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