Потап сменил сценическое имя и перестал называть себя украинцем: где он и чем занимается теперь

Репер Потап (Алексей Потапенко), уже почти 3 года живущий за границей, перестал называть себя украинцем. Теперь он стал "старшим братом из Восточной Европы" и общается только на английском языке.

Видео дня

Более того, он создал полный ребрендинг своего образа и в стиле восточных европейцев придумал себе новое имя. В Instagram он представился новым подписчикам как блогер Славик Балаган.

Интересно, что для нового имиджа Потапенко создал отдельную страницу в соцсети, где поставил перед собой цель рассказывать миру о "реальности" жизни в Восточной Европе.

"Привет, друзья, это я, Славик Балаган, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, которые мешают вам быть счастливыми! Костюмы, правила, политика, зарплаты – там, откуда я родом, у нас нет ничего из этого. Особенно зарплаты. И все же мы счастливы. И вы тоже можете быть!" – заявил Алексей Потапенко.

В следующих видео "беглец" в юмористическом формате высмеивал восточных европейцев и показывал их в образе дикарей. Потапенко появлялся в кадре только в спортивном костюме Adidas, а иногда был в стиле бандитов из 90-х. Он показывал, как ходил по улицам европейских городов и пробовал общаться с людьми. Хотя на него немногие обращали внимание, артист не стеснялся этого.

Одним из последних роликов было видео, где Потап решил приравнять Восточную Европу, вероятно, речь идет об Украине, с популярным сериалом "Игра в Кальмара". По его мнению, большинство людей в нашей стране ходят в спортивной одежде, как и в киноленте, а также "идут на добровольный расстрел" и так же часто умирают. Интересно, что власть репер называет "тайной группой вооруженных бандитов".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап анонсировал первый за долгое время тур, но не в Украине. Он планирует поехать в Америку, где споет хиты своего музыкального лейбла от "Потапа и Насти" до Mozgi.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!