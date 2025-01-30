Потап неожиданно заговорил по-русски и анонсировал концерт в Израиле: украинцы ему ответили

Рэпер Потап (Алексей Потапенко), который сейчас строит карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган, "погорел" с новым анонсом своего выступления. Он решил привлечь к концерту российскую аудиторию, поэтому обратился к ним именно на русском языке.

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Ранее он вел страницу в Instagram только на английском языке. Хотя под прошлыми постами Алексея Потапенко называли беглецом, под новым – хейта накопилось больше всего.

Рэпер опубликовал анонс к своему концерту в Израиле с помощью видео, где говорил только на ломаном английском. В сюжете он якобы встретил еврея и поздоровался с ним "Шалом". Позже он объяснил, что использовал именно "Шалом", ведь едет с концертом в Израиль.

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan. Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", – анонсировал свое выступление Потапенко.

Этот же текст он продублировал сначала на английском, а затем и на русском языке. Появление в посту языка оккупанта украинцев, которым рэпер случайно попал в ленту в Instagram, разозлило. Свое возмущение они выразили в комментариях.

"Только кацапы поддержат. Украинцы посылают "за кораблем"!"

"Испанский стыд".

"Вот у вас английский. Аж уши режет".

"И вот нагрянула старость и маразм".

"Надо срочно дуэт с Винником и на подтанцовку Влада Яму".

"Почему не в окопе? Не для войны рожден?"

"Этот концерт может вызвать только рвотный рефлекс".

Ранее OBOZ.UA писал, что Каменских обратилась к Потапу, который стал Славиком Балаганом, и высказалась о его европейской карьере. Артистка с опозданием отреагировала на новый трек исполнителя Trumpumpum, фрагмент которого разместила в своих соцсетях.

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