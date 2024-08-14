Потап удивил сеть новым имиджем: поседел и набрал вес. Фото
Сеть шокировала внешность известного рэпера Алексея Потапенко (сценическое имя – Потап), живущего в Испании и называющего себя искренним украинцем. Он отрастил бороду, которая, к слову, уже седая, и набрал вес.
На свежем фото, опубликованном в Instagram, 43-летний рэпер позирует с женой Настей Каменских и доминиканским певцом Atomic Otro Way. Скандальный артист был одет в черную футболку, спортивные шорты, а на голове была красная реперка, скрывавшая лысую голову.
Из-за седой длинной бороды и более округлых форм тела украинцы уже успели назвать Потапа дедом и кабанчиком. Были и те, кто предполагал, что артист втянул живот, чтобы на фото быть визуально меньше.
- "Мать родная, а что произошло с тем дядей Потапом?"
- "Что это за дед стоит?"
- "Дед с женой, а по центру их ребенок".
- "Не угадала Потапа, как дед-алкаш".
- "Расжирел, как кабанчик".
- "А пузо-то втянул".
- "Видно, что без Насти долгое время. Растолстел и на деда стал похож".
Некоторые приравняли Потапа с отцом путиниста Филиппа Киркорова: "Отец Киркорова помолодел, супер".
Для сравнения, еще в мае артист был идеально выбрит и с лысой головой.
Под другими фотографиями рэпера также периодически появляются возмутительные комментарии, но артист на них не реагирует. Что интересно, соцсети он ведет либо по-английски, либо по-украински и периодически публикует экспертные посты.
Под последним опубликованным снимком, где в комментариях Потапенко полили грязью, он хвастался своими успехами и своей жены в странах Азии и рассказывал о своих концертах.
Песни Mozgi и Насти Каменских попали в чарты Японии и Китая. Тем временем я присоединяюсь к концерту Atomic Otro Way и NK в Бенидорме [Испания]! И горжусь украинской музыкой! Ваш Сэнсэй", – говорилось в сообщении.
Ранее OBOZ.UA писал о скандалах Потапа. Рэпер обозвал "чепухой" некоторые упреки фанов и назвал себя спортсменом, который "экологически проживает поражение". Как видим, спорта в его жизни стало гораздо меньше.
В частности, артист также оскандалился выступлением в пророссийском клубе в Германии. Он исполнял свои старые русскоязычные песни.
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