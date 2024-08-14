Потап удивил сеть новым имиджем: поседел и набрал вес. Фото

Сеть шокировала внешность известного рэпера Алексея Потапенко (сценическое имя – Потап), живущего в Испании и называющего себя искренним украинцем. Он отрастил бороду, которая, к слову, уже седая, и набрал вес.

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На свежем фото, опубликованном в Instagram, 43-летний рэпер позирует с женой Настей Каменских и доминиканским певцом Atomic Otro Way. Скандальный артист был одет в черную футболку, спортивные шорты, а на голове была красная реперка, скрывавшая лысую голову.

Из-за седой длинной бороды и более округлых форм тела украинцы уже успели назвать Потапа дедом и кабанчиком. Были и те, кто предполагал, что артист втянул живот, чтобы на фото быть визуально меньше.

"Мать родная, а что произошло с тем дядей Потапом?"

"Что это за дед стоит?"

"Дед с женой, а по центру их ребенок".

"Не угадала Потапа, как дед-алкаш".

"Расжирел, как кабанчик".

"А пузо-то втянул".

"Видно, что без Насти долгое время. Растолстел и на деда стал похож".

Некоторые приравняли Потапа с отцом путиниста Филиппа Киркорова: "Отец Киркорова помолодел, супер".

Для сравнения, еще в мае артист был идеально выбрит и с лысой головой.

Под другими фотографиями рэпера также периодически появляются возмутительные комментарии, но артист на них не реагирует. Что интересно, соцсети он ведет либо по-английски, либо по-украински и периодически публикует экспертные посты.

Под последним опубликованным снимком, где в комментариях Потапенко полили грязью, он хвастался своими успехами и своей жены в странах Азии и рассказывал о своих концертах.

Песни Mozgi и Насти Каменских попали в чарты Японии и Китая. Тем временем я присоединяюсь к концерту Atomic Otro Way и NK в Бенидорме [Испания]! И горжусь украинской музыкой! Ваш Сэнсэй", – говорилось в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал о скандалах Потапа. Рэпер обозвал "чепухой" некоторые упреки фанов и назвал себя спортсменом, который "экологически проживает поражение". Как видим, спорта в его жизни стало гораздо меньше.

В частности, артист также оскандалился выступлением в пророссийском клубе в Германии. Он исполнял свои старые русскоязычные песни.

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