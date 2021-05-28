Потап презентовал лирическую композицию "Кровь и Любовь" и клип на нее
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) презентовал лирическую композицию под названием "Кровь и Любовь" и Mood video на нее. Трек вошел в сольный альбом артиста "Без рекламы".
Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на официальном YouTube-канале. В нем Потап позирует в темной комнате и исполняет композицию в черном костюме (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
"Кровь и Любовь" – это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце", – прокомментировал артист.
Поклонники пришли в восторг от новой роботы Потапа. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.
Алексей Потапенко, более известный как Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий. Тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.
Настоящая популярность и слава пришла к Алексею после создания дуэта "Потап и Настя", в котором он был и продюсером и автором песен. Их дебютная песня под названием "Не пара" стала хитом международного уровня.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Потапенко (Потап) презентовал первую песню из сольного альбома "Без рекламы". Романтический трек называется "Ровно".