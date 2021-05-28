Потап презентовал лирическую композицию "Кровь и Любовь" и клип на нее

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) презентовал лирическую композицию под названием "Кровь и Любовь" и Mood video на нее. Трек вошел в сольный альбом артиста "Без рекламы".

Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на официальном YouTube-канале. В нем Потап позирует в темной комнате и исполняет композицию в черном костюме (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Кровь и Любовь" – это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце", – прокомментировал артист.

Поклонники пришли в восторг от новой роботы Потапа. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.

Алексей Потапенко, более известный как Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий. Тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Настоящая популярность и слава пришла к Алексею после создания дуэта "Потап и Настя", в котором он был и продюсером и автором песен. Их дебютная песня под названием "Не пара" стала хитом международного уровня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Потапенко (Потап) презентовал первую песню из сольного альбома "Без рекламы". Романтический трек называется "Ровно".