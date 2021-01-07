Потап похвастался необычным подарком от Каменских: шоумен дал жене обещание

Украинский шоумен Потап (Алексей Потапенко) похвастался в сети необычным подарком, который ему по случаю Рождества сделала супруга, певица Настя Каменских.

Так, артистка презентовала мужу картину, высотой почти в человеческий рост. Соответствующий снимок Потап разместил на личной странице в Instagram.

"Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок! Потрясающую картину, которая создана из коллажа журналов и изображений. Это первая работа, которая точно передает мое внутреннее состояние. Спасибо, Настя, это круче, чем любой подарок – это искусство!" – высказался Потап.

Потап похвастался подарком от Каменских. Instagram Алексея Потапенко

Музыкант также добавил, что обещает выпустить в 2021 году сольный альбом, а подаренная картина станет обложкой для пластинки.

"В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством!" – подытожил рэпер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) рассказала, как создать праздничное настроение. Артистка составила целый чек-лист для того, чтобы прочувствовать всю сказочную атмосферу Нового года и Рождества.