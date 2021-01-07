Потап похвалився незвичайним подарунком від Каменських: шоумен дав дружині обіцянку

Український шоумен Потап (Олексій Потапенко) похвалився в мережі незвичайним подарунком, який йому з нагоди Різдва зробила дружина, співачка Настя Каменських.

Так, артистка презентувала чоловікові картину, заввишки майже в людський зріст. Відповідний знімок Потап розмістив на особистій сторінці в Instagram.

"Моя кохана зробила мені несподіваний і неймовірний подарунок! Приголомшливу картину, яка створена з колажу журналів і зображень. Це перша робота, яка точно передає мій внутрішній стан. Спасибі, Настю, це крутіше, ніж будь-який подарунок – це мистецтво!" – висловився Потап.

Потап похвалився подарунком від Каменських. Instagram Олексія Потапенка

Музикант також додав, що обіцяє випустити в 2021 році сольний альбом, а подарована картина стане обкладинкою для платівки.

"У рік свого 40-річчя я просто зобов'язаний випустити сольний альбом і зроблю цю картину його майбутньою обкладинкою! Всіх з Різдвом!" – підсумував репер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських (NK) розповіла, як створити святковий настрій. Артистка склала цілий чек-лист для того, щоб відчути всю казкову атмосферу Нового року і Різдва.