Потап открыл кастинг в свою новую группу и рассекретил ее название

Скандальный репер Потап (Алексей Потапенко), развлекающий европейцев под новым сценическим именем Славик Балаган, открыл кастинг в свою новую группу. Он решил не креативить с названием, поэтому использовал старое название своего лейбла Mozgi и добавил к ней частицу Band.

Видео дня

Теперь Mozgi Band объявил кастинг в группу и ищет новых артистов. Интересно, что у Потапа такая нехватка кадров, что готов на работу брать талантливых и креативных людей без опыта работы. Это он рассказал в своем Instagram.

"Если ты певец, танцор или просто талантливый человек, эта возможность именно для тебя. Я с гордостью объявляю о проведении европейского кастинга в Mozgi Band. Все, что тебе нужно сделать, это записать себя на видео, когда ты поешь или танцуешь, и прислать ссылку на нашу страницу. С самым лучшим видео я сделаю репост. Ты станешь известен еще до того, как попадешь в группу. Фестивали, телевизионные шоу и рекламные ролики – все в твоих руках. Так что не теряй времени, ведь шоу-бизнес открылся для тебя", – призвал Потап подавать заявки.

Интересно, что свой еще не сформировавшийся бэнд он называет "самой энергичной и безудержной музыкальной командой".

Следует отметить, что Потап все еще хвастается украинским гражданством, хотя перестал себя называть украинцем. За последние несколько недель артист стал "славяном" и общается только на английском, хоть и сильно ломаном.

Таким образом, на днях он улетел в США, где дал интервью. Вероятно, именно на русском языке, ведь одно из них – русскому "журналисту" Юрию Дудю – уже вышло в сеть.

Ранее OBOZ.UA писал, что беглец Потап под хмельком поразвлекал фанатов российскими песнями. Он засветился на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!