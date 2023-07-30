Пострадали три человека: во время выступления Alyona Alyona в Роттердаме произошла стрельба

В субботу, 29 июля, известная украинская рэперша Alyona Alyona пела свои хиты на фестивале Rotterdam Unlimited в Нидерландах. Как раз во время выступления хип-хоп-исполнительницы в зрительной зоне началась стрельба.

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Об этом украинская артистка узнала уже постфактум, когда ей после фестиваля написали поклонники. О жутком инциденте Alyona Alyona рассказала в своих InstaStories.

Певица поделилась, что заметила, как во время ее программы часть зрителей в самом конце толпы начала куда-то бежать. Сначала звезда не поняла, что происходит, и не придала этому серьезного значения, решив, что люди просто решили пойти послушать другого артиста, как это часто бывает на фестивалях.

Позже подписчик сообщил Alyona Alyona, что произошло на самом деле.

‎"На предпоследней песне пятая часть людей, где-то далеко в конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не быстро. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом, когда пришли, концерт уже закончился", – поделилась рэперша.

Подробности Alyona Alyona узнала уже из новостей. Местные СМИ сообщили, что на фестивале и непосредственно во время выступления украинки было сразу две стрельбы. Первая закончилась, к счастью, без пострадавших, а вот после второй – трое человек получили ранения.

"Полиция Роттердама отмечает, что правоохранители несколько раз выстрелили в человека, который на фестивале открыл огонь", – написала Alyona Alyona.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Alyona Alyona и рэпер OTOY публично поскандалили из-за выступления на Евровидении-2023. Хип-хоп-исполнительница удивилась, почему именно этого артиста пригласили выступать на конкурсе, и намекнула, что он стал известным благодаря их совместному треку "Стержень".

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