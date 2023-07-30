Пострадали три человека: во время выступления Alyona Alyona в Роттердаме произошла стрельба
В субботу, 29 июля, известная украинская рэперша Alyona Alyona пела свои хиты на фестивале Rotterdam Unlimited в Нидерландах. Как раз во время выступления хип-хоп-исполнительницы в зрительной зоне началась стрельба.
Об этом украинская артистка узнала уже постфактум, когда ей после фестиваля написали поклонники. О жутком инциденте Alyona Alyona рассказала в своих InstaStories.
Певица поделилась, что заметила, как во время ее программы часть зрителей в самом конце толпы начала куда-то бежать. Сначала звезда не поняла, что происходит, и не придала этому серьезного значения, решив, что люди просто решили пойти послушать другого артиста, как это часто бывает на фестивалях.
Позже подписчик сообщил Alyona Alyona, что произошло на самом деле.
"На предпоследней песне пятая часть людей, где-то далеко в конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не быстро. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом, когда пришли, концерт уже закончился", – поделилась рэперша.
Подробности Alyona Alyona узнала уже из новостей. Местные СМИ сообщили, что на фестивале и непосредственно во время выступления украинки было сразу две стрельбы. Первая закончилась, к счастью, без пострадавших, а вот после второй – трое человек получили ранения.
"Полиция Роттердама отмечает, что правоохранители несколько раз выстрелили в человека, который на фестивале открыл огонь", – написала Alyona Alyona.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Alyona Alyona и рэпер OTOY публично поскандалили из-за выступления на Евровидении-2023. Хип-хоп-исполнительница удивилась, почему именно этого артиста пригласили выступать на конкурсе, и намекнула, что он стал известным благодаря их совместному треку "Стержень".
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