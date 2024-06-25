Imagine Dragons осудили войну на своем концерте: украинцы подметили один неприятный нюанс

Всемирно известная рок-группа Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировала свою поддержку украинцев в войне, исполнив на концерте одну из своих песен с поднятым флагом Украины. Хотя "флаг" и был создан из желтой и голубой бумаги, но призыв на нем точно могли увидеть те, кто наслаждался выступлением любимой группы в нескольких десятках метров от сцены. Однако украинцы в сети не очень радостно восприняли обращение.

Видео дня

На плакате была надпись "STOP WAR" ("Остановите войну"). Его сначала в первых рядах фан-зоны держали посетители, но впоследствии вокалист Дэн Рейнольдс увидел флаг и взял его с собой на сцену. Видео с выступлением разместили в Instagram фандрейзинговой платформы UNITED24, амбассадором которой является Imagine Dragons. Группа работает в сфере восстановления Украины.

Рейнольдс поднял флаг во время исполнения хита It's time, выпущенного еще 12 лет назад. "И это ты имел в виду, когда сказал, что измучился? А теперь пора все строить с самого начала", – говорится в песне, которая ассоциируется с войной в Украине.

Вокалист на протяжении всего выступления держал флаг приподнятым вверх и иногда рукой показывал знак "V", что означает "Victory", то есть "победа". Под конец песни Рейнольдс поцеловал плакат, а куда девал его после этого – неизвестно.

Украинцы призыв "STOP WAR" подвергли критике. Они заметили не очень корректный нюанс в нем.

"Остановите Россию" – на плакате должно быть написано", "Уничтожить Путина" – на плакате должно быть написано", "Остановить"? Как насчет "закончить"?", "Это не очень хороший знак, потому что его можно прочитать по-разному: 1. Остановите войну, поддержите Украину, 2. Украина, останови войну!", "Должно быть "вооружить Украину" вместо "прекратите войну" – отметили фанаты.

В частности, артистов поблагодарили за солидарность с Украиной в комментариях:

"Спасибо, что вдохновляете людей держаться, помогать друг другу и бороться за справедливость".

"Лучшие, благодарим вас".

"За победу в Украине над Путиным и агрессорами, единственно приемлемую".

"Спасибо за поддержку".

Это не в первый раз, когда Imagine Dragons поддерживает Украину. Группа регулярно во время концерта поднимает украинский флаг и присоединяется к сбору средств на гуманитарную помощь.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудские звезды Хиллари Свэнк и Алисса Милано присоединились к UNITED24, чтобы поддержать украинский народ в борьбе с российским захватчиком.

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