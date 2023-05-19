После обвинений Wellboy: СБУ проверила лейбл Papa Music, с которым сотрудничал певец, на связи с РФ. Фото

В апреле 2023 года украинский исполнитель Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) разорвал отношения с Papa music, который занимался его продюсированием. Причиной этого послужил скандал с путинистом Юрием Бардашем. Наставники пригрозили 22-летнему певцу судом за невыполнение условий контракта, а он в свою очередь заявил, что продюсеры лейбла сотрудничают с Россией.

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После предъявленных обвинений, Papa music решили самостоятельно инициировать проверку СБУ, чтобы доказать безосновательность слов Антона. О результатах они рассказали на официальной странице лейбла в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, после обнародования заявления артиста Wellboy в апреле этого года об одностороннем прекращении сотрудничества с лейблом Papa music, в сторону лейбла и его представителей прозвучало немало прямых обвинений и намеков от артиста Wellboy и третьих лиц по поводу связи со страной–агрессором. В целях защиты своей деловой репутации и в знак подтверждения, что музыкальный лейбл Papa music не имеет связей с РФ и работает исключительно для развития украинской музыкальной индустрии, инициировали проверку себя Службой Безопасности Украины", – говорится в посте.

В документах идет речь о том, что никаких нарушений законодательства со стороны продюсерского центра обнаружено не было. Также представители компании подчеркнули, что Антон Вельбой не имеет права использовать композиции и публично их исполнять. Права на все песни Wellboy принадлежат только лейблу Papa music.

"Обращаемся к представителям музыкальной индустрии и представителям медиа, песни, которые выходили у артиста Wellboy, гражданин Антон Вельбой не имеет права использовать в собственных целях и публично их исполнять. Все вопросы по-прежнему решаем с А. Вельбой исключительно в юридической плоскости", – читаем в публикации.

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