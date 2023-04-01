После обвинений в дискредитации российской армии: фронтмена группы ''Ногу свело'' объявили ''иноагентом''

В марте 2023 года стало известно, что на лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского, осуждающего кровавую войну в Украине, завели административное дело о дискредитации армии оккупантов. Оно было связано с песней "Нам не нужна война". А 31 марта певца внесли в список "иностранных агентов" в РФ.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на министерство юстиции России. Покровский с 2019 года живет в США. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно высказывался в поддержку Украины, высмеивая Путина, и собирал деньги для беженцев.

Помимо музыканта, в список добавили новосибирского депутата Сергея Бойко и журналиста Георгия Чентемирова. Также "иноагентами" признаны проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

Покровский утверждает: "Россия вышла за рамки человечества". После 24 февраля 2022 года он выпустил пять антивоенных песен: "Нам не нужна война!", "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Украина", "Буква Zю". Россияне до сих пор в бешенстве из-за прямолинейности артиста, который подчеркивает, что сейчас его отношение к согражданам кардинально иное.

Он презирает всех фанатов кремлевского "фюрера" и не хочет появляться там, где есть хоть один человек, поддерживающий войну. "Да, отношение изменилось, я не хочу там появляться, быть в одном магазине с кем-то, кто поддерживает войну, ехать в одном вагоне метро, отвечать на какие-то их вопросы", – заявил Покровский.

Кстати, знаменитость оставил свою реакцию на новое "звание" в личном блоге: "Зашли с одной стороны – не получилось. Дело о дискредитации армии было прекращено пару дней назад. Сегодня решили зайти с другой стороны: теперь я – иноагент… Популярность-2023, прости Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал".

Как информировал OVOZREVATEL, суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о "дискредитации российской армии" в отношении звезды сериала "Кухня" Дмитрия Назарова. Актеру грозит штраф в размере 50 тыс. рублей (24 тыс. грн).

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