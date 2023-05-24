Поскромнее, чем особняк в подмосковной Грязи: как выглядит дом за $6 млн, в котором живет Пугачева в Израиле. Фото и видео

Звездные российские супруги Максим Галкин и Алла Пугачева переехали в Израиль всего год назад, поэтому об их недвижимости за пределами РФ известно не так много. Российские пропагандисты сравнивают новое жилье знаменитостей в поселке Кесария с якобы проданным особняком в поселке Грязь вблизи Москвы.

Видео дня

Кадры изнутри дома можно увидеть в соцсетях влюбленных, а фото снаружи "сливали" их фанаты. OBOZREVATEL решил показать новое жилье пары и рассказать, что о нем известно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поселок, где построена вилла, называют "израильской Рублевкой" из-за того, что жилье там может приобрести только состоятельный хозяин или хозяйка. Стоимость недвижимости в этом районе, как утверждают росСМИ, составляет минимум 6 миллионов долларов.

Судя по кадрам, сделанным артистами, дома в РФ и Израиле сильно отличаются. Невооруженным глазом видно, что жилье в поселке Грязь, которое не просто так называют замком, гораздо более богатое и роскошное.

Различаются и интерьеры домов. Российский дом выполнен в готическом стиле. На стенах там висят картины, подсвечники, гаргулии, в коридорах стоят доспехи рыцарей и скульптуры в полный рост.

Судя по видео и фото изнутри израильского жилья, его интерьер тянется к минимализму и лофту. Все выполнено из светлых оттенков дерева и дорогих тканей. С террасы можно сразу выйти к бассейну.

Дом оборудован современной техникой и несколькими этажами. Окна тянутся вплоть до пола, что делает его светлым и просторным.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "новый владелец" дома в поселке Грязь Стас Барецкий хочет провести "Руссовидение" – аналог Евровидения – в замке Пугачевой. Подробнее об этом – читайте здесь.

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