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Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Катерина Малай
Люди
2 минуты
18,7 т.
Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Российские пропагандисты заявили, что роскошный замок в деревне Грязь вблизи Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой, больше не принадлежит супругам. Его якобы приобрел знакомый миллиардер примадонны за миллиард рублей (453 млн гривен).

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Эту информацию псевдо-журналистам НТВ подтвердили соседи звезд и анонимный информатор. Корреспонденты пропагандистского канала даже тайно следили за замком, чтобы снять нового владельца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По их данным, имение пытались продать с прошлой осени, однако желаемый миллиард долго не готовы были выложить. Один из состоятельных россиян якобы предлагал за замок 700 млн рублей, однако Алла Пугачева не уступала.

Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Процесс тянулся, пока знакомый миллиардер семьи не согласился приобрести роскошное жилье за ту сумму, которую хотела Примадонна. Россияне утверждают, что продажа уже состоялась и в замок заселился его новый владелец.

Они с камерой спрятались возле имения, чтобы тайно снять владельца дома. Пропагандисты сумели зафиксировать только авто и силуэт в окне. Имя тайного миллиардера все еще хранится в секрете.

Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил
Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Напомним, пара с детьми поселились в Израиле, где Галкин ведет информационную войну с пропагандой, открывает фанам глаза на правду о путинском режиме, а также дает концерты, заработанные деньги из которых отдает на нужды украинских беженцев.

Прошлым летом российские чиновники пытались конфисковать замок супругов и отдать его переселенцам из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии росСМИ заявили, что артисты устроили экскурсию по имению, а заработанные деньги передают фонду первой леди Украины Елены Зеленской.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Максим Галкин попал в список "иностранных агентов" за свою антивоенную позицию. Его жена Алла Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой предоставить ей такой же статус. Примадонна подчеркнула, что полностью солидарна со своим мужем.

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