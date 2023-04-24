Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Российские пропагандисты заявили, что роскошный замок в деревне Грязь вблизи Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой, больше не принадлежит супругам. Его якобы приобрел знакомый миллиардер примадонны за миллиард рублей (453 млн гривен).

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Эту информацию псевдо-журналистам НТВ подтвердили соседи звезд и анонимный информатор. Корреспонденты пропагандистского канала даже тайно следили за замком, чтобы снять нового владельца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По их данным, имение пытались продать с прошлой осени, однако желаемый миллиард долго не готовы были выложить. Один из состоятельных россиян якобы предлагал за замок 700 млн рублей, однако Алла Пугачева не уступала.

Процесс тянулся, пока знакомый миллиардер семьи не согласился приобрести роскошное жилье за ту сумму, которую хотела Примадонна. Россияне утверждают, что продажа уже состоялась и в замок заселился его новый владелец.

Они с камерой спрятались возле имения, чтобы тайно снять владельца дома. Пропагандисты сумели зафиксировать только авто и силуэт в окне. Имя тайного миллиардера все еще хранится в секрете.

Напомним, пара с детьми поселились в Израиле, где Галкин ведет информационную войну с пропагандой, открывает фанам глаза на правду о путинском режиме, а также дает концерты, заработанные деньги из которых отдает на нужды украинских беженцев.

Прошлым летом российские чиновники пытались конфисковать замок супругов и отдать его переселенцам из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии росСМИ заявили, что артисты устроили экскурсию по имению, а заработанные деньги передают фонду первой леди Украины Елены Зеленской.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Максим Галкин попал в список "иностранных агентов" за свою антивоенную позицию. Его жена Алла Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой предоставить ей такой же статус. Примадонна подчеркнула, что полностью солидарна со своим мужем.

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