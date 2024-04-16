Пошел учиться к Михалкову: звезда 'Просто Надії' откровенно рассказала о предательстве мужа-российского актера и жизни в России после 2014 года

Украинская актриса Зоряна Марченко, воспитывающая 8-летнюю дочь от российского актера Александра Ведменского, рассказала о браке с ним и жизни в Москве после 2014 года, а также поделилась, как сейчас происходит ее коммуникация с путинистом. Звезда "Просто Надії" живет в Украине, в то время как ее бывший остался в РФ и поддерживает политику Кремля.

Его идейный вдохновитель – безумный пропагандист Никита Михалков. Из-за учебы у режиссера-путиниста Ведменский в свое время оставил жену с новорожденным ребенком, что он считает предательством. Об этом Зоряна Марченко рассказала в первом интервью Алине Доротюк.

Приблизительно в 2016 году актриса закрутила роман с российским актером, но не хотела планировать ничего серьезного. Неожиданно для себя украинка узнала о беременности дочерью Агатой и решила рожать.

Ведменский настаивал на переезде в Москву и обещал позаботиться о жене и маленьком ребенке. Однако свое слово он не сдержал.

"Там ничего не было для того, чтобы создавать семью. Когда я перевезла туда все вещи, оставила здесь всю свою жизнь и уехала туда, он пришел и сказал, что идет учиться к Михалкову. Мол, это шанс, это круто. Он сказал: "Ты должна меня поддержать. Я пойду". Для меня это было предательство. Он меня бросил. Я 24 на 7 была одна", – вспомнила украинка.

После 2 лет совместной жизни она решила вернуться в Украину с дочерью. В Москве звезде не нравилось, она чувствовала себя одинокой, никуда не ходила и не имела тех возможностей, которые открывались на родине.

Периодически Ведменский, которого Марченко называет только "отцом своего ребенка", приезжал к Агате, но с бывшей женой общался все меньше.

24 февраля 2022 в 6 утра россиянин позвонил актрисе с вопросами и предложением переехать в Саратов, на что получил категорический отказ. Марченко решила на два месяца переехать в Нидерланды к бывшей свекрови, после чего вернулась домой.

"Прошлым летом он поехал к маме и написал мне: "Я хочу увидеть Агату, привези ее". Чтобы я ее привезла, оставила, и он с ней побыл. Мол, это единственный вариант, где мы можем встретиться. Я говорю: "Ну, это не вариант. Я не планирую уезжать с территории Украины", – сказала актриса.

Сейчас россиянин иногда пишет дочери, но она не отвечает отцу. По словам актрисы, ребенок еще не может понять, почему папа поддерживает геноцид украинцев и живет в РФ.

К слову, до недавнего времени Марченко не знала, что актер откровенно поддерживает войну. Он пытался прислать ей пропагандистское видео Михалкова, где тот размышляет о войне, но политических заявлений сам не делал. Все изменилось осенью 2023 года, когда актер напал на россиянина., критиковавшего Кремль, чем окончательно продемонстрировал свою провоенную позицию.

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