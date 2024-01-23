"Пошел на задание и пропал". Актриса Анастасия Карпенко рассказала, как ее муж на фронте не отзывался 17 дней
Актриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозница", "Дом надежды", "Доктор Ковальчук", "Слуга народа") призналась, что переживает очень непростое время, потому что ее ближайшие родственники находятся на фронте. В интервью OBOZ.UA актриса рассказала, что ее мужу Максу Николаенко во время непродолжительных отпусков приходится заново "знакомиться с миром мирной жизни".
Анастасия также вспомнила непростую историю, произошедшую с ее мужем на передовой. Актриса говорит, что в ожидании днями звонка от любимого выплакала все слезы.
"Недавно мужчина предупредил, что пойдет на задание на 10 дней и не будет на связи, – рассказывает Анастасия. – А фактически его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего выяснить. Можете себе представить, что я пережила. Каждое утро начиналось со слез, просыпалась – и плакала. Молилась, чтобы все эти дни привели наконец к моменту, когда он позвонит по телефону. Но понимала, что этого может и не произойти. Если кто-то звонил по телефону из незнакомого номера, боялась брать трубку… Все это тяжело, но держусь. Я ведь не одна такая, у многих женщин такая же ситуация. А некоторые из моих знакомых девушек потеряли мужчин".
Анастасия признается, что когда муж приходит домой в отпуск, ему приходится "заново знакомиться с миром мирной жизни": "Но нам удается все это быстро решать. Ведь он может вернуться всего на три дня и у нас нет времени знакомиться заново".
Актриса признается, что дочь Маша очень скучает по папе: "Сейчас у нее такой возраст, когда уже нуждается в отце. Уже он понимает его роль и ценность в своей жизни. Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании. Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, которые мы имеем, стараемся праздновать".
Старший брат актрисы тоже находится на фронте: "Тоже видимся, хотя очень редко. Его семья уехала в Германию и пока планирует оставаться там, поэтому у него нет необходимости приезжать часто в тыл. Но когда бывает, обязательно видимся. Мы сейчас живем с нашей мамой. Поэтому, когда брат приезжает, то к нам троим – к маме, ко мне и нашей маленькой".
Полное интервью с Анастасией Карпенко читайте завтра, 24 января.
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