Порошенко с женой раскрыли секрет любви и семейного счастья

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной рассказали, в чем секрет их любви и семейного счастья на протяжении 37 лет в браке.

В честь праздника всех влюбленных 14 февраля экс-президент разоткровенничался и на официальной странице в Instagram признался, что секрет семейного счастья их с супругой в том, чтобы в паре была любовь, мудрость и доверие.

"Первая составляющая, это, конечно, любовь. Она является базой, фундаментом каждой семьи. То, что Марина – женщина, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, я понял с первого взгляда. И у меня никогда не было в этом никаких сомнений. Второе, очень важное условие – это доверие. Это то, что есть у нас, и чего я желаю каждому человеку и каждой жене. И еще предстоит мудрость. Я благодарю, что Господь послал мне мудрую женщину. Говорят, что идеальный мужчина – это тот, кто твердо убежден, что у него идеальная жена", – написал в Instagram Порошенко.

Кроме этого, экс-президент также заявил, что благодарен своей супруге Марине и называет ее женщина с большой буквы.

Стоит отметить, что Порошенко еще в студенческие годы познакомился с будущей супругой Мариной Переведенцевой. Пара в браке 37 лет. У супругов есть четверо детей: Алексей, Евгения, Александра и Михаил. Также у них есть внуки Петр и Елизавета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения и показал их фото в молодости.