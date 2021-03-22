Порноактриса Адель рассекретила запрет после "вылета" из "Холостяка"
Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяк" Анастасия Распутина (Адель Асанти), которая добровольно ушла в третьем выпуске шоу, рассказала, что по контракту ей нельзя записывать разговорные stories.
Так, на своей странице в Instagram бывшая порноактриса опубликовала stories, в котором подробнее написала о запрете. Она добавила, что очень бы хотела поговорить со своими подписчиками, однако пока это невозможно (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Мне нельзя снимать разговорные stories по контракту. Но знайте, что я очень хочу пообщаться с вами", – говорится в подписи к снимку.
Отметим, что Анастасия сфотографировала себя в зеркале. На ней были черные штаны с высокой талией, длинные сапоги и топ, в котором одно плечо осталось полностью оголенным. Свой образ бывшая участница "Холостяка 11" дополнила красивой бретонской кепкой и широким поясом с металлическими вставками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
порноактриса Адель прокомментировала свой уход из "Холостяка". Девушка объяснила, что несмотря на свою профессию, которую она завершила, все равно остается обычным человеком, однако большинство так не думает.
Порноактриса Адель призналась, как "Холостяк" отреагировал на ее профессию. На признание Насти, Заливако отреагировал довольно спокойно. Такая реакция очень удивила участницу.