Порноакторка Адель розсекретила заборону після "вильоту" з "Холостяка"

Ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяк" Анастасія Распутіна (Адель Асанті), яка добровільно пішла в третьому випуску шоу, розповіла, що за контрактом їй не можна записувати розмовні stories.

Так, на своїй сторінці в Instagram колишня порноакторка опублікувала stories, в якому детальніше написала про заборону. Вона додала, що дуже б хотіла поговорити зі своїми підписниками, проте поки що це неможливо (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мені не можна знімати розмовні stories за контрактом. Але знайте, що я дуже хочу поспілкуватися з вами", – йдеться в підписі до знімка.

Зазначимо, що Анастасія сфотографувала себе в дзеркалі. На ній були чорні штани з високою талією, довгі чоботи і топ, в якому одне плече повністю оголене. Свій образ колишня учасниця "Холостяка 11" доповнила красивою бретонською кепкою та широким поясом із металевими вставками.

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