Порноактриса Адель прокомментировала свой уход из 'Холостяка'

Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая добровольно покинула проект "Холостяк 11", прокомментировала свой уход. Девушка призналась, что ее не воспринимают как обычного человека.

На своей странице в Instagram Настя заявила, что сейчас в ее жизни произошли большие изменения. Девушка объяснила, что несмотря на свою профессию, которую она завершила, все равно остается обычным человеком, однако большинство так не думает.

"Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают ! В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя. А вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте, ваша Настя" – написала в фотоблоге бывшая участника проекта.

Пользователи сети поддержали Настю и отметили, что верят в ее возможность найти любовь и построить крепкую семью.

"Это было очень неожиданно. И очень жаль. Вы были самой интересной девушкой на проекте. Но значит так надо, так лучше. Удачи", "Настя я желаю тебе обрести счастье", "Я видела Вас единственной открытой, искренней, настоящей победительницей. Желаю счастья самого настоящего", – писали в комментариях поклонники девушки.

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