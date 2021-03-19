Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" и назвала причину

Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая была одной из участниц "Холостяк 11", добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях.

В начале третьего выпуска романтического шоу Анастасия Распутина вскочила во время беседы с другими участницами и заявила, что не намерена продолжать борьбу за сердце "холостяка". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Когда Адель сказала о своем намерении Михаилу, то он предложил ей переехать в другой дом, мол, там ей будет легче находиться. Но девушка отказалась, решив не отступать от уже принятого решения.

"Вокруг тяжелая, разрушающая атмосфера. Мне морально тяжело находиться здесь…", – сказала Анастасия.

Напомним, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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