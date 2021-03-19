Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" и назвала причину

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
4,0 т.
Адель из 'Холостяка 11' покинула шоу

Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая была одной из участниц "Холостяк 11", добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях.

В начале третьего выпуска романтического шоу Анастасия Распутина вскочила во время беседы с другими участницами и заявила, что не намерена продолжать борьбу за сердце "холостяка". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Когда Адель сказала о своем намерении Михаилу, то он предложил ей переехать в другой дом, мол, там ей будет легче находиться. Но девушка отказалась, решив не отступать от уже принятого решения.

"Вокруг тяжелая, разрушающая атмосфера. Мне морально тяжело находиться здесь…", – сказала Анастасия.

Напомним, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаШоу Холостяк 11 сезонзвездышоу-бизнесшоулюди