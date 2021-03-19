Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" и назвала причину
Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая была одной из участниц "Холостяк 11", добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях.
В начале третьего выпуска романтического шоу Анастасия Распутина вскочила во время беседы с другими участницами и заявила, что не намерена продолжать борьбу за сердце "холостяка". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.
Когда Адель сказала о своем намерении Михаилу, то он предложил ей переехать в другой дом, мол, там ей будет легче находиться. Но девушка отказалась, решив не отступать от уже принятого решения.
"Вокруг тяжелая, разрушающая атмосфера. Мне морально тяжело находиться здесь…", – сказала Анастасия.
Напомним, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
порноактриса Адель из "Холостяка 11" назвала залог крепких отношений. Она призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность.
Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".